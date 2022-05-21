Kitap Fuarının ardından

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın on gününü de BUSABAH TV olarak takip ettik. Açıldığı günden itibaren oluk oluk insanların geldiği fuarda yerel medya olarak takip edilmemiz, yayın yaptığımız alanda yüzlerce misafir ağırlamamız tüm yorgunluğumuzu unutturdu.

Malatya’da yayın yapan gazeteler arasında yine adımızdan söz ettirmeyi başardık. Nasıl mı? Bu kez dijital yayıncılıkla. Fuarın hemen girişinde bulunan yayın alanımızda hem gazetemizi hem de BUSABAH TV’yi yakından takip edenlerle bir araya geldik.

Teknik aksaklıklar yaşamadık dersek yalan olur. Ancak bir ilki yapmanın haklı gururunu yaşadık. Malatya’nın en başarılı gazetesi olarak, Malatya’nın en iyi dijital yayıncılığını da yaparak adımızdan söz ettirdik. Ekip olarak büyük emek harcadık. Ama değdi…

Bundan sonra ‘Bizde varız’ dedik yaptığımız güzel işlerle. Birazda fuara değinmek gerekirse oldukça başarılıydı. Yüzlerce yazar fuardaydı ve okurlarıyla buluştu. Malatya ve bölgedeki kitapseverler, çocuklar ve aileler için vazgeçilmez bir fırsat oldu kitap fuarı. Darısı diğer fuarlara diğer yayınlarımıza.