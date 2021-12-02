Kişi başına düşen su miktarı düşecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında ‘Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’na ilişkin çalıştay Malatya’da düzenlendi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, İlçe Belediye ve Paydaş Kurum temsilcileri katıldı.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında; hazırlanan ve uygulayıcı kurumlar İlbank ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık İşine ait Büyükşehir Belediyelerinin kentsel su sisteminin değerlendirilmesi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda; büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin 2050 yılına kadar çevresel, finansal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini aşamalı olarak iyileştirilmeleri konuları raporlaştırılarak, masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya, iklim değişikliği ve su yönetiminin önemine değinerek, “Çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, eski usul sulama yöntemleri gibi sebeplerden dolayı temiz sularımız azalıyor. DSİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kişi başına düşen su miktarı bin 352 metreküp olarak bildiriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2030 yılında ön görülen nüfus 100 milyon kişidir. Bu demek oluyor ki, 2030 yılında kişi başına düşen su miktarı bin 120 metreküp suya düşecek” dedi.

Çalıştayda yapılan açılış konuşmasının ardından Malatya Proje Müdürü Mehmet Taşkın, çalışmanın amacına ve yapılmış çalışmalara yönelik projeye ilişkin sunum yaptı. (Bülten)