“Kış Yarısı” şenliğinde renkli görüntüler

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesinde, geleneksel ‘Kış Yarısı’ şenliği düzenlendi.



Her yıl geleneksel olarak kutlanan kış yarısı şenliğinde, renkli kıyafetler ve kostümler giyinen gençler halay çekip gösteriler düzenliyor. Kapı kapı dolaşarak toplanan bulgur, un gibi malzelemelerden pişirilen yemekle mahalle sakinleri aynı sofrada buluşuyor.

Kış yarısı şenliğinin her yıl geleneksel olarak Has-Der tarafından yapıldığı belirten dernek başkanı Erkan Aslan, “ Bu yılda kapı, kapı gezerek, kostümler ve renkli kıyafetler giyerek, halay çekip, gösteriler yapıyoruz. Her evin kapısı çalınarak alınan, bulgur, yağ, toplanarak ve toplanan erzakları bir kazanda birleştirilerek lokmalarımız yapılıyor” diye konuştu.



Etkinlik son olarak toplanan yiyeceklerden yapılan aşın mahalle sakinlerine ikramıyla sona erdi. (İHA)