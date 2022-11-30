Kış lastiklerinde denetimler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca 1 Aralık 2022 itibariyle denetimlere başlanacak.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ortalama sıcaklık verileri dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Malatya ili sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımalarında kullanılan araçlarda denetimlere başlanacak.

Kamyon çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerinde tüm lastiklerinin, ticari faaliyet yürüten kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçların tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerinde kış lastiği olması zorunlu olacak.

Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülecek kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olmayacak olup kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirilebilecekleri en yakın yerleşim yerlerine kadar gitmeleri için izin belgesi tanzim edilebilecek.

Buna bağlı olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 65/A Maddesi hükümleri doğrultusunda 2022 yılı için bin 152 TL (01 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı için belirlenecek miktar uygulanacak) idari para cezası uygulanacak. (Bülten)