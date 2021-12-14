Kış çayları tüketirken dikkat!

ÇİĞDEM ERHAN

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyon hastalıkları artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlarda çareyi bağışıklık sistemini güçlendirecek bitki çaylarında arıyor. Kış deyince akla ilk şifa deposu ıhlamur, adaçayı, kuşburnu geliyor.

Özellikle kış ayların da en çok tüketilen bitki çaylarının faydası saymakla bitmiyor. Hangi çayı ne için, ne kadar tüketmeliyiz? Bu sorulara aktar Hamza Yıldırım cevap verdi. Yıldırım, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bitki çaylarını anlattı. Ayrıca vatandaşların bitki çaylarını tüketirken kullandıkları miktara da dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yıldırım verdiği önemli bilgilere şu ifadelerle devam etti:

IHLAMUR GÖZALTI MORLUKLARI İÇİNDE KULLANILIYOR

Kışın vatandaşlara en çok ıhlamur çayını öneriyoruz. İki çeşidi var: Birisi yapraklı diğeri ise çiçekli. Biz çiçekli olanı öneriyoruz. Yapraklarının yeşil ve çiçeklerinin sarı olması lazım. Ihlamur şifa deposu olduğu için burun akıntısı, boğaz ağrısı, balgam söktürücü ve ısıtıcı bir özelliği var. Terlemeyi teşvik eder, ateş düşürür. Ayrıca ıhlamurun ödem atıcı özelliği var, bağırsaklara çok iyi gelir, uyku problemi varsa vücudu rahatlatır. Kabızlık çekenler de ıhlamur kullanabilir. Gözaltı morluğu olanlara demlenmiş soğuk suyuna pamuk batırıp gözde bekletebilirsiniz. Ihlamuru tek başına veya balla tüketebilirsiniz. Balla tükettiğinizde daha etkili olur. Ekstra olarak içerisine zencefil, kabuk tarçın, kuşburnu, elma, kabuğu veya limon kabuğu atabilirsiniz. Limon kabuğu ile beraber tüketirseniz bağışıklığınızı daha çok güçlendirebilirsiniz.

Ihlamuru vatandaşlarımız yanlış bir şekilde suyla beraber kaynatarak tüketiyor. Normal bildiğimiz çay gibi su kaynadıktan sonra üzerine ıhlamuru ekleyip demlememiz lazım. Bu şekilde en az 10 dakika beklemeli. Günde 2 veya 3 bardak içebilirler. Üç bardaktan sonrası zararlı olabilir.

KUŞBURNU BACAKLARDAKİ KİREÇLENMEYİ ÖNLÜYOR

C vitamini deposudur. Kuşburnu’nun uçlarını kesip suyla beraber 5-10 dakika arası kaynatılması lazım. Vücut direncini artırır, kemik ağrısına iyi gelir, bacaklardaki kireçlenmelere iyi gelir. Kuşburnunu C vitamini takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

ADAÇAYI VE EBE GÜMECİ KORONA İLE SAVAŞIYOR

Adaçayının 28 çeşidi bulunuyor. Bizim tavsiye ettiğimiz gri yapraklı adaçayıdır. Kaynatılmadan demlenmesi gerekiyor. Özellikle boğaz enfeksiyonlarında, diş eti çekilmelerinde, enfeksiyon ve iltihap atıcı, terletme özelliği vardır. Korona sürecinde en çok adaçayı ve ebegümeci karşımı çok etkili. Boğazdaki mikropları dışarı atma özelliği vardır. Demleme usulü yapılmalı genellikle çiçekli bitkilerin hiç biri kaynatılmaz. Adaçayı ebegümeci ile beraber demlenip ya gargara yapılmalı ya da günde 2 bardak çayı içilebilir.

HİBİSKUS BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

C vitamini deposudur. Narçiçeği ismiyle de anılır. Özellikle vücut direncini artırır, böbrek taşını düşürür, tansiyon, şeker ve kolesterol için de kullanabilirsiniz.

DAĞ KEKİĞİ DOĞAL ANTİBİYOTİK

Kışın çok tavsiye ettiğimiz mükemmel bir üründür. Doğal bir antibiyotik görevi görüyor. Boğaz enfeksiyonu, vücuttaki iltihaba, koronanın bütün etkisini dışarı atma etkisine de sahiptir. Vatandaşlar çay gibi demleyip içilebilir. 1 su bardağı için bir tatlı kaşığı veya bir tutam ayarı var bu ayardan fazla kaynatmayın ve tüketmeyin. Bu tür bitkileri günde 2 veya 3 bardak tüketebilirsiniz. Fazla tüketmeyin zararı olur.

ZENCEFİL EN ÇOK KURU ÖKSÜRÜK İÇİN TÜKETİLİYOR

Kış için güzel bir üründür. Mide bulantısına iyi gelir, kuru öksürüğe iyi gelir, geniz akıntısı için kullanabilirsiniz. Zencefili yaş olarak veya tozunu bal ve pekmeze katıp tüketebilirsiniz. Limon, su veya balla karıştırıp şerbet yapıp da içebilirsiniz.

KARANFİL DEMLENEN HER ÇAYIN İÇİNE ATILMALI

İçtiğiniz çayların içerisine tane karanfili birer veya ikişer tane atabilirsiniz. En büyük özelliği mikrop öldürücülüğüdür. Aynı zamanda ağızdaki kötü bakterileri yok etme özelliğine sahip ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor. Vücut direncini yine arttırır.