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Kırtasiye Malzemesi Satın Alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Başhekimliği kırtasiye malzemesi alımı yapacağını duyurdu.

kırtasiye malzemesi satın alınacak!
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Kırtasiye Malzemesi Satın Alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Başhekimliği kırtasiye malzemesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Genel Malzeme Ana Ambar Ünitesi İhtiyacı 17 Kalem Sarf (Kırtasiye) Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 7 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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