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Kırtasiye malzemesi alınacak!
Turgut Özal Tıp Merkezi kırtasiye malzemesi alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Genel Malzeme Ana Ambara İçin 8 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 30 Kasım olarak belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Öğretim Üyesi Alınacak!
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