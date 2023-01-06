Kırsal Mahallelerdeki öğrencilerin yüzü güldü

Battalgazi Belediyesi, kırsal bölgelerde maddi durumu iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Örnek faaliyetleri ile birçok ailenin gönüllerine dokunmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi ve Türk Kızılayı ’nın birlikte yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde son bir yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 125 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ’in talimatıyla binlerce öğrenciye el uzatıp, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Battalgazi Belediyesi’nde bu yılki hedef ise geçen yılın bir kat daha üzerine çıkmak.

“Daha başarılı işlere imza atacağız”

“Kış Ayı Üşütür, İyilik ise Isıtır” mottosuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu yılki izleyecekleri yol haritasını çıkarmak amacıyla Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yeşilçam Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşmada üyelerle uzun uzun istişarelerde bulunan Güder, “Topluma en önemli desteği veren Türk Kızılayı ’nın başkanı ve üyeleriyle bir aradayız. Hepsine canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Türk Kızılayı ’mız sadece Türkiye için değil tüm Dünya için çok önemli bir kuruluş. Bu önem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde iki katına çıktı. Bir toplumun gerçekten ihya olması için o toplumda önce adaletin olması gerek. Adalet olmazsa eşitlik olmaz. Eşitlik olmazsa ayrışma olur, insanlar birbirlerinden uzaklaşır. Türk toplumu olarak bizde paylaşma ve birlik olma kültürü var. Bizler böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. Battalgazi bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocukları için özel bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışmalarla binlerce öğrencimizin yüzünü güldürdük, güldürmeye de devam edeceğiz. Bunlar gerçekten güzel işler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Göreve geldiğimiz günden bu yana 80 bin ailemize ulaştık. Güzel iş yapanlara saygımız ve hürmetimiz olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu yıl Türk Kızılayı ’mız ile inşallah daha başarılı işlere imza atacağız. Biz her daim ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ise “Türk Kızılay olarak büyük bir paydaşımız olan yerel yönetimlerin başında en büyük paydaşı ise Battalgazi Belediyesi sağlamaktadır. Sıkı bir gönüllü Kızılaycı olduğunu gördüğümüz kıymetli başkanımız ile birlikte çok program düzenledik. Başkanımız kendi ilçesinde de hizmet anlamında çok başarılı çalışmalara imza atıyor. O anlamda da başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da Battalgazi Belediyesi ile birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.