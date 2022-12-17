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Anasayfa / Asayiş / Kırmızı ışıkta zincirleme kaza

Kırmızı ışıkta zincirleme kaza

 Malatya’da kırımızı ışıkta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta zincirleme kaza
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Kaza, gece yarısı Malatya– Ankara karayolu istasyon kavşağında meydana geldi.  Kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 44 AY 333 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen H. Ö. yönetimindeki 06 GFG 89 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde önünde bekleyen C. E.’nin kullandığı 44 FC 503 plakalı araca çarptı. Kazada H.Ö. ile C.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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