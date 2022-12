Kırmızı ette kendine yetecek nasıl bir strateji geliştirilmeli?

“Kırmızı ette kendimize yetmenin yolu tedarik zincirini ıslah etmek”

Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türkiye’nin kırmızı ette kendisine yetecek bir strateji geliştirmesi gerektiğini söyleyerek, “Kırmızı ette kendimize yetmenin yolu tedarik zincirini ıslah etmektir” dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sözleşmeli Besicilik İstişare Toplantısı’nda konuşan Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, “Kırmızı et, dünyada çok bol bir ürün değil. Toplamı 70 milyon tondur dünya üretiminin ve bunun ticarete konu kısmı sadece 11,5-12 milyon tondur. Türkiye gibi güçlü bir ekonomi, genç bir nüfus dışarıdan et almaya kalkıştığı zaman aslında dünya fiyatlarını da yükseltme potansiyelindedir. Çünkü çok bol bir ürün değildir. Üretimine baktığımız zaman özellikle Latin Amerika başta olmak üzere ağırlıklı meraya dayalı bir besicilik olduğunu görüyoruz. Satanlar da genellikle 5-6 tane ülkeyi geçmez. Yine bunların tüketimine baktığımız zaman aslında tüketilen etin yüzde 70’ı domuz eti, kalan eti de dışarı satıyorlar. Bizim gibi sığır eti tüketseler satacak etleri yok. Onlar da ithal etmek zorunda kalırlar. Dünyanın gerçekliği bu şekildedir. Bunun farkına vararak bizim stratejimiz de şu olmalıdır: Biz kırmızı ette kendi kendimize yeterli bir üretim stratejisi geliştirmek zorundayız. Bunu da kendi hayvan potansiyelimizi en verimli şekilde eş zamanlı yaparak üretmek zorundayız. Bunun yolu da şudur: Bir kere biz tedarik zincirini ıslah etmek zorundayız. Kırmızı et tedarik zincirine baktığımız zaman mera bölgesindeki ham danalar toplanıyor. Sonra besici arkadaşlar onlardan alıyor. Daha sonra 6-7 ay beside tutuyor. Sonra başka bir et komisyoncusu ondan alıyor. O da sanayiciye veriyor. Oradan perakendeye gidiyor. Çok aktörlü ve manipülasyona çok açık bir tedarik zinciridir. Aslında taraflardan biri kazanmaya çalışırken, diğer taraf gelir kaybına uğruyor. Bu sağlam ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri değildir. Biz de bu modelle gelişmiş ülkelerdeki gibi bir model, bir sistem yapmayı düşünüyoruz. Bir kere ara aktörler burada olmayacak. Alıcı biz, satıcı sizlersiniz. Kendi aramızda bir model oluşturacağız. Modelimizin özünde de üreticimizin kazanacağı bir perspektif sunuyoruz. Piyasada doğru ve rasyonel bir fiyatın oluşmasına gayret edeceğiz” dedi. (İHA)