Kırma’dan kurbanlık çağrısı

“Kurbanı ihtiyacı olan esnaftan alın”

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Canlı Hayvan Pazarı’na şimdilik kurbanlık gelmediğini dile getiren Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, insanların artık kurban almak için büyük besilere yöneldiğini kaydetti. Malatyalılara bir çağrıda da bulunan Kırma, “Lütfen kurbanlıklarınızı büyük besilerden değil de ihtiyacı olan esnaflardan alın. Çünkü o insanlar gerçekten mağdurlar” dedi.

Kurban Bayramı’na bir ay kala gözler Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na çevrildi. Kurbanlık fiyatlarının açıklanmasından sonra Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satışlarının başlayıp başlamaması merak edilirken Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma BUSABAH gazetesine konuşarak, kısa bir değerlendirme yaptı.

Sözlerine üreticilerin zarar ettiğinden söz ederek başlayan Kırma, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasına rağmen Pazara hala kurbanlıkların gelmediğini söyledi.

“İNSANLARIN BELKİ BİRÇOĞU KURBAN KESEMEYECEKLER”

“Pazarda herhangi bir hareketlilik yok” diyen Kırma, şunları kaydetti:

“İnsanlar evlerinde hayvanları satıyorlar veya büyük besilerde büyükbaş hayvan almayı tercih ediyorlar. Öte yandan bir de kurbanlık fiyatlarındaki artış da kurbanlık alacakları düşündürüyor. İnsanların belki birçoğu kurban kesemeyecekler. Ayrıca bir de insanlarımız bayrama yakın bir zamanda kurbanlık almak istiyorlar. Çünkü şimdi kurbanını alsa bayrama kadar nerede besleyecek? Bunun düşüncesinde olan insanlarımız ya kurbanını büyük besilerden alıyorlar, aldıkları kurbanlık bayrama kadar orada bekliyor ya da insanlarımız kurbanlıklarını bayrama bir gün kala alacaklar. Benim kurbanlık alacak insanlarımıza bir çağrım olacak. Lütfen kurbanlıklarınızı büyük besilerden değil de ihtiyacı olan esnaflardan yapın. Çünkü o insanlar gerçekten mağdurlar.”