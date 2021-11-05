Kırklar Mezarlığı projesi onaylandı

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, bin yıllık Kırklar Mezarlığı projesinin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylandığını ifade etti.

FERDİ DURDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırklar Mezarlığı projesi Anıtlar Yüksek Kurulu’nda onay aldı.

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, Eskimalatya’nın Karahan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mezarlığın hem kent hem de Türkiye adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Bin yıllık Kırklar Mezarlığı projesinin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kantarcı, “Bundan sonraki süreçte iş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çıkacak olan bütçeye kaldı. Bu noktada siyasilere önemli bir görev düşüyor” dedi.

“AHLAT’TAKİ TÜRK-İSLAM MEZARLIĞI İLE AYNI DEĞERDE”

Kırklar Mezarlığı’nın ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu dile getiren Kantarcı, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve ortaçağ dönemine ait dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı bir açık hava müzesi niteliğindedir. Bu mezarlık, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. 210 dönümlük bir alanı kaplayan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nda muhtelif biçimlerde yaklaşık 8 bin 200 mezar taşı bulunuyor. Bu mezar taşlarından 118 tanesi anıt niteliğini taşıyor. Bin yıllık Kırklar Mezarlığı da aynen öyle bir değer. Bu noktada elimizdeki değe3rin farkına vararak, onu ayağa kaldırmalıyız” diye konuştu.

Kantarcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da her Malatya ziyaretinde mutlaka Kırklar Mezarlığı’nı ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

KIRKLAR MEZARLIĞI

Battalgazi Döneminde bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen Battalgazi’nin kırka yakın arkadaşının mezarıdır. Şehitlik 125X450 metrekare alan üzerindedir.13’üncü yüzyıla tarihlenen mezarlıkta yapılan motifli çalışmalarda üzeri yazılı birçok lahit ve mezar taşı ortaya çıkarılmıştır. Mezar taşları karışmış, birçoğu tahrip edilmiş, sağlam kalanlardan bir kısmı ise Malatya müzesine götürülmüştür. Yapılan incelemelerde Selçuklu taş işçiliği ve süslemesinin hakim olduğu mezar taşları yanında, civar kısımlarda Osmanlı dönemi özellikleri gösteren mezar taşlarına rastlanılmıştır. Buluntular arasında Roma ve Bizans dönemi sikkeleri de mevcuttur.