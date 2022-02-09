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Kırıkkale’de soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

kırıkkale’de soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kırıkkale’de 2’si çocuk 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Özlem, Sibel, Dönüş, Mutlu ve Fatma Nur ile Mustafa Toyran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 2’si çocuk 6 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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