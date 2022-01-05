kırıkkale’de fahiş fiyat denetimleri

Kırıkkale’de zabıta görevlileri tarafından market, manav ve kasap gibi iş yerlerinde fiyat etiketi ve hijyen denetimleri yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek denetimlerin sürdüğü bildirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren manav, kasap, pastane ve spot eşya satan işyerlerine yönelik genel denetimlerin yapıldığı belirtilerek, “Bunun yanı sıra duygu sömürücüsü dilenciler de toplanarak haklarında işlem yapıldı. Ayrıca Vatandaşlara engel oluşturacak işgal edilmiş alanlar kontrol edilip, tanınan sınırın dışına taşanlar uyarılarak toplatıldı. Yine Şehrimizde ki market ve zincir marketlerde fahiş fiyat artışlarına karşı kontrollerimizi gerçekleştirdik. Ürün son kullanma tarihi, hijyen gibi unsurlarda denetimlerde gözden geçirildi” ifadesi kullanıldı.