KİRAZ:İKTİDAR ZAMLARLA YENİ İCRALARIN KAPISINI AÇIYOR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz elektrik ve doğalgaza yapılan zamları eleştirerek “Ödenemeyen faturalar nedeniyle icralık olan milyonlarca kişiye, icra dosyalarını kapatmayı vadeden iktidar, bu zamlarla yeni icraların kapısını açtı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kiraz “1 Eylül’de elektrik ve doğalgaza yapılan yüklü zamlar, zincirleme şekilde tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa, enflasyonda radikal yükselişe neden olacaktır. Ödenemeyen faturalar nedeniyle icralık olan milyonlarca kişiye, icra dosyalarını kapatmayı vadeden iktidar, bu zamlarla yeni icraların kapısını açtı!” ifadelerini kullandı.

“Yılbaşı gecesini yüzde 127 oranındaki elektrik ve yüzde 50’yi aşan doğalgaz zammıyla millete zehreden iktidar, 1 Eylül’de yeni elektrik-doğalgaz zamlarını yürürlüğe koydu” diyen Kiraz, “Aileleri ve işletmeleri ağır enerji faturalarıyla yıkıma sürükleyecek bu adım; milyonlarca haneyi elektrik ve doğalgazsız, fatura davaları ve icralarla karşı karşıya bırakacaktır. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bütçe imkânları elvermediği için elektrik ve doğal gaz zamlarının yapılmasında mecbur kalındığını açıkladı. Oysa 2022 bütçesini 6 ayda tüketip, TBMM’den 1,2 trilyonluk ek bütçe geçiren iktidarın Hazine ve Maliye Bakanı, ‘Bu bütçe nedeniyle zam yapılmayacak, yeni vergi konulmayacak, vergi artışına gidilmeyecek.’ demişti. İktidarın topluma, sanayiciye hediyesi ‘Zam’ oldu!” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Kiraz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Zamlar 1 Eylül’de yürürlüğe konulduğu için 5 Eylül’de açıklanacak ağustos enflasyonuna yansımayacak, eylül enflasyonuna sarkacak. Ancak temel girdi olan elektrik ve doğalgaza yapılan bu zam, tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında, hemen tüm sektörlerde zincirleme zamları ve nihai ürün fiyatlarında artışları beraberinde getirecek. TÜFE sepetinde elektrik fiyatlarının yüzde 2,32, doğalgazın yüzde 1,55 ağırlığı bulunuyor. Bu iki zam eylül enflasyonunu asgari 0,8-0,9 puan yukarı çekecek.

Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranının yüzde 50 düzeyinde olması nihai mamul fiyat artışları ve diğer dolaylı etkilerle enflasyona 2 puana kadar yükseltici etki yapabilecek. Bu zamlar sonrasında ekim-kasım aylarında yıllık TÜFE oranının yüzde 85-90 bandında oluşması yüksek ihtimal.

“DOĞALGAZ FİYATI YÜZDE 379 ARTMIŞ OLDU”

Yılbaşından bu yana konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 174, kademeli şekilde küçük ve orta boy işletmelerde kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 277 ve büyük ölçekli sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 379 artmış oldu.

Elektrikte ise konutlardaki fatura yüzde 109-212 arasında, ticarethanelerin elektrik fiyatı yüzde 177-269 arasında ve sanayinin kullandığı elektriğin fiyatı yüzde 408 oranında arttı.

Kullandığı elektrik 8 ayda yüzde 408 zamlanan bir sanayi kuruluşunun üretimini sürdürmesi giderek olanaksız hale gelecektir. İktidarın faiz-döviz-kur politikalarıyla dünyadaki ortalama fiyatların çok üzerinde fiyatlar ve zamlarla karşı karşıya kalan aileler ve işletmeler, iktidarın yanlışlarının bedelini ödemeye mecbur edilmektedir.

Tüm bu zamların temelinde iktidarın elektrik ve doğalgaz dağıtımını özelleştirmesi, verilen kur ve alım garantileri, kamuya ait termik-hidrolik ve doğalgaz elektrik santrallarının iktidara yakın şirketlere, müteahhitlere hazine garantili-kefaletli döviz kredileriyle satılması yatmaktadır.

Önümüzdeki kış aylarında özelleştirilen pek çok üretim-dağıtım bölgesinde, elektrik ve doğalgaz kesintileri, ödenmeyen faturalardan dolayı elektrik doğalgazı kesilen milyonlarca hane ve işyerleri, fabrikalarla birlikte pek çok ilde yeni ‘Isparta vakaları’ yaşanacaktır. İktidarı bu zamları geri çekmesi, elektrik ve doğalgaz faturalarında en az yüzde 25 destek ödemesi veya sübvansiyon uygulanması konusunda uyarıyoruz” (Bülten)