KİRAZ’DAN SERT AÇIKLAMA

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz; “İktidarın 15 yıl sonra yeniden Alevi Açılımını gündemine alarak vaatlerde bulunması, acizlik ve yetersizlik göstergesidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz “Alevi yurttaşlarımızla ilgili açıklanan başkanlık oluşumu, yıllar önce ortaya atılan ve sonrasında rafa kaldırılan ‘Alevi Açılımı’ siyasetinin, parasal göz boyamalarla süslenmiş içi boş ve Alevi yurttaşlarımıza saygısızlık derecesinde inkârcı bir projedir” dedi.

Kiraz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “2008’de ilan ettikleri Alevi Açılımını bir yıl sonra talep edilen hakların hiçbirisini kabul etmeksizin rafa kaldıran cumhurbaşkanı, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını, tüm Cemevleri’nin buraya bağlanacağını, Cemevleri’nin elektrik, su, doğalgaz, onarım, tadilat vb. giderlerinin bu başkanlık bütçesinden karşılanacağını, dileyen Alevi Dedelerine de memur kadrosu verilip maaş bağlanacağını vaat etti. İktidarın 15 yıl sonra yeniden Alevi Açılımını gündemine alarak vaatlerde bulunması, acizlik ve yetersizlik göstergesidir. Alevi-Bektaşi Dernekleri ve Vakıfları yayınladıkları ortak bildiriyle, iktidarın ‘Devlet gücü ve bütçe kaynaklarıyla kendi Alevi toplumunu yaratmayı’ amaçladığını dile getirdiler. Öncelikle Başkanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulması, cumhurbaşkanının Aleviliği bir inanç olarak görmediğini, ‘turistik ve kültürel’ bir topluluk olarak gördüğünü gösteriyor. Maaşlı Diyanet İmamlarının yanına şimdi de devletten maaş alan memur kadrosunda Alevi Dedeleri eklenmek isteniyor.” İfadelerini kullandı.

“PLANLARI BOŞA ÇIKACAK”

Yaptığı yazılı açıklamada, “Alevi-Bektaşi Birliklerinin ortak açıklamasında hiçbir inancın devlet kaynaklarıyla finanse edilmemesi tüm inançlara eşit mesafede olunması talebi yer almaktadır ve haklı bir taleptir. Alevi yurttaşlarımız bu oyuna gelmeyecektir. Bütçe kaynakları ve kamu parasıyla onları aldatmaya, yanına çekmeye dönük planlarını boşa çıkartacak” ifadelerine yer verdi. (Bülten)