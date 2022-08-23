Kiraz’dan oturma eylemine destek

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

CHP Malatyalı İl Başkanı Enver Kiraz Tavukçu Pazarı esnafı ile bir araya gelerek esnafın mühürlenen dükkânların açılmasına yönelik talepleri dinleyerek oturma eylemine destek oldu.

Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi tarafından kapatılarak dükkânlarına mühür vurulan Tavukçu Pazarı esnafları hala dükkânlarının açılmasını umut ediyorlar. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, esnaflara destek vermek için dün Tavukçu Pazarına gitti. Esnaf Korkut Çığrık, dükkânları mühürlendikten sonra Büyükşehir ve Battalgazi belediyesine müracaata bulunduklarını söyledi.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Yetkililerin herhangi bir şekilde taleplerini dinlemediklerini ifade eden Çığrık, “ Biz büyükşehir ve Battalgazi Belediyesine müracaatlarda bulunduk. Yaklaşık 3-4 aydır rahatsız ediliyorduk şimdi de bunun üstünde bir de geldiler dükkânlarımızı mühürlediler. Bize herhangi bir yer vermediler. Herhangi bir şekilde bizim taleplerimizi dinlemediler. Dükkânlarımızda malzemelerimiz kaldı biz yer talebinde bulunduk bize bir yer verin malzemelerimizi oraya götürelim dedik ama herhangi bir geri dönüş yapılmadı. 10 gündür burası kapatıldı ve herkes mağdur. Evimize ekmek götürecek paramız yok. Kimse bize ne olacağı hakkında bir yanıt da vermiyor. Kapattılar, gittiler, muhatap bulamıyoruz. Şu an 10 esnaf var burada 8’ini mühürlediler” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yaşanan sorunun sadece esnafların değil aynı zaman da köylünün ve üreticinin de sorunu olduğunu ifade etti.

“TÜM YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Mühürlenen dükkânlarla ilgili olarak başta Battalgazi Belediyesi olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunan Kiraz, şunları kaydetti:

“Akpınar Mahallesinde hepimizin yıllarca bildiği Küpçüler sokaktayız. Bu sokakta esnaflarımızın da ifade ettiği gibi 60-70 yıldır burada esnaf olarak hem Malatya’ya hizmet eden hem de evine ekmek götüren esnaflarımız var. Buradaki esnaflarımız başta tavuk olmak üzere horoz ve ördek gibi kanatlı hayvanları ve onların civcivlerini satıyorlar ve bu civcivleri köylülerimiz alıyor, kendi köylerinde besleyerek hem yumurta hem de et elde ediyorlar. Dolayısıyla bu sorun sadece esnaflarımızın sorunu değil, bu esnaflarımızla birlikte üretime de katkı sağlayan, özellikle köylümüzün ve üreticimizin kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir iş yapıyorlar. Buranın hem üretim ayağı, hem de esnaflık ayağı var. Burası yıllardır tüketicilerle, çiftçilerin ve köylülerin buluşmuş olduğu bir alan ve yaklaşık 60 yıldır burada problem olmadan işlerini yürütürken bir anda dükkanlar mühürlenerek kapatılmış, malzemeleri tamamen içeride bırakılmış. Buraları kapatırken kendilerine bir öneri de yapılmamış biz çağrıda bulunuyoruz, başta Battalgazi Belediyesi olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz, arkadaşlarımızın dükkânlarını açın. Bir çözüm bulun bir yer gösterin. Eğer burası uygun değilse uygun bir yer gösterin ve bu arkadaşlarımızda o yerde bu işlerine devam etsinler. Hem üretimimiz devam etsin, hem köylümüz daha sağlıklı yumurta ve et yiyebilsin. Tüm bunlar birbirleri ile bağlantılı bir zincirin halkaları gibi işliyor ama kaç gündür oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Dükkânları mühürlenmiş. Ruhsatlarını almak istiyorlar eğer başka dükkânların ruhsatı varsa onlar işlerine devam ediyorsa demek ki burada bu iş yapılabilir dolayısıyla burada bu iş yapılabiliyorsa bu arkadaşların ruhsat taleplerini yerine getirin ve bu arkadaşlara ruhsatlarını verin. Eğer ruhsatlar buraya uygun değilse ruhsatlı ruhsatsız herkese uygun bir yer tayin edin. Bu yeni köy garajının, buğday pazarının ora olabilir farklı bir nokta olabilir ama köylünün rahat ulaşabileceği, rahatça civcivlere ulaşabileceği bir yer olması gerekiyor.”

“ESNAFLIK YAPARAK EVİNE EKMEK GÖTÜRMÜYORLAR”

Bütün Malatyalıların ve köylülerin tavukçu pazarını bildiklerini ve hep buradan alışveriş yaptıklarını belirten Kiraz, esnafa katkı sunmak ve oturma eylemlerine destek olmak için tavukçu pazarını ziyaret ettiğini açıkladı. Esnafların ekonomiye ve üretime destek sağladığını ifade eden Enver Kiraz, “Burada sadece arkadaşlarımız esnaflık yaparak evine ekmek götürmüyorlar. Aynı zamanda ekonomiye ve üretime katkı sunuyorlar, destek veriyorlar ve bizde bugün geldik bu arkadaşlarımızın dükkânlarının önündeki oturma eylemlerine destek veriyoruz ve bir an önce sorunun çözülmesini bekliyoruz çünkü bütün Malatya ve bütün köylüler burayı bilir zaman zaman köylere gittiğimizde tavuklarla, civcivlerini buradan aldıklarını söylerler. 60-70 yıldır buraya hizmet eden bu insanlar bir anda kapı dışarı edilmemeli, bunların sorununa mutlaka çözümler bulunmalı ve bu insanlarımız mutlaka önünü görebileceği rahat bir ortama geçmeli. Önünü görebilecekleri rahat bir alana geçene kadar da dükkânlarının mühürleri çözülmeli, insanlar faaliyetlerine devam etmeli. Başta Battalgazi Belediyesi olmak üzere bütün yetkililere sesleniyorum. Buranın bir an önce çözüme kavuşturulması, insanların evine ekmek götürmesi gerekiyor. Ayrıca bu üretimin de devam etmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.