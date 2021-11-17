Kiraz’dan Çınar’a İmalı Tebrik!

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı’na verilen ödüle tepki gösterdi. Kiraz Çınarı tebrik ettiğini söyleyerek, “Yeşilyurt ilçemizi ülkemize ve dünyaya rezil etmişti” dedi.



Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberleriyle gündeme gelen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alırken, İl Başkanı Kiraz, “Kendi ilçesini dünyaya rezil etmiş bir başkana böyle bir ödül vermek ancak AKP’ye yakışır diye düşünüyoruz” sözleriyle eleştiride bulundu.

Gri pasaport skandalında adı geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’a ödül verilmesini değerlendiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Biz de Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar başkanımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten aldığı bu ödülle gri pasaportla yurtdışına gönderdiği birçok genç olduğunu biliyoruz. Bu gençlere yönelik önemli bir proje geliştirdiğini düşünüyoruz. Çünkü gri pasaport skandalıyla gerçekten hem ülkemizin hem de dünyanın gündemine gelmişti. Yeşilyurt ilçemizi ülkemize ve dünyaya rezil etmişti. Aldığı bu ödülle görüyoruz ki gerçekten gençlere yönelik önemli bir iş yapmış gözüküyor. AKP’li Çınar’a bu ödülün verilmesiyle birlikte yaptığı gri pasaport skandalının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı tarafından onaylandığını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir skandala imza atmış birine bu ödülü vermek bence bu anlama geliyor.

“VİLLALAR PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2017 yılında Gedik Mahallesinde Yeşilyurt villaları yapıldığını ve bu villaların 2017-2018-2019 yıllarında değerlerinin çok altında fiyatlara AKP’nin birçok yandaşına peşkeş çekildiği söyledi. Kiraz, “Yeşilyurt Belediyesi’nin bir önceki dönem Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat döneminde yaptırılan ve değerleri 2 buçuk ile 3 milyon TL olan Yeşilyurt Villaları’nın AKP’li yöneticilere 300 ile 600 bin liraya satıldı” dedi.

“YOK BÖYLE SATIŞ”

Kiraz, CHP’li meclis üyelerinin değeri 2 buçuk ile 3 milyon TL olan villaların AKP’li yöneticilere 300 ile 600 bin liraya satılması konusunu mecliste yazılı önergeyle sunduğunu ancak konunun ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle hiçbir cevabın verilmediğini ifade etti.

İl Başkanı Kiraz, “Aldığımız bilgilere göre AKP’li Malatya Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı ve parti yöneticileri 300 bin TL ile 600 bin TL arasında fiyatlara aldıkları daha sonrasında ise bu fiyatla aldıkları villaları bir iki yıl sonra 2 ile 2 milyon 500 bin TL’ye satıp para kazanıyorlar. Uzun bir süre bu şekilde AKP’liler kendilerine böyle bir rant kapısı yaratmıştı. Bu durumun duyulması sonrasında Yeşilyurt Belediyesindeki CHP’li meclis üyelerimiz bu durumu belediye yönetimine gerek sözlü gerekse yazılı soru önergeleriyle sordular. Ancak ne çekinceleri varsa bu skandal olayla ilgili kendilerinden hala bir cevap gelmiş değil. Sadece bu konunun ticari sır olduğunu söyleyerek kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“İTTİFAKTAKİ MECLİS ÜYELERİ BİLE BU DURUMDAN RAHATSIZ”

Kiraz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu tür durumlardan dolayı Cumhur İttifakında yer alan MHP’li meclis üyesi bile istifa noktasına getirdi. MHP’nin Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi iki gün önce ‘artık harama el kaldırmaktan bıktım, usandım’ diyerek meclis üyeliğinden istifa etme kararı aldığını söyledi. Bir taraftan böyle haksız ve adaletsizlikler yapılırken diğer taraftan ise bu haksızlıklara belediye meclis üyelerinin zorlandığı durumu oluşmuş oluyor. Tabi belediye meclis üyesi bu haksız ve hukuksuz işlere göz yummayacağını ifade etmiştir. Kendisini bu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Cumhur İttifakı üyelerinin bu çıkışları bizim ortaya koymuş olduğumuz birçok olayın doğruluğunu ifade ediyor.” (Bülten)