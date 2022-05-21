Kiraz sineğine dikkat edin

DİDEM BARUT

Kiraz sineğine karşı çiftçileri uyaran Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz ağaçlarının tek bir tane bile kalmayacak şekilde ilaçlanması gerektiğini söyledi. Solmaz, ilaçlamanın hemen yapılmasının zaruri olduğuna dikkat çekerek, “kiraz yetiştiricilerinin bu konuda hassas davranmalarını önemle rica ediyorum. Çünkü kira sineği larvasını meyveye bıraktıktan sonra meyvenin kalitesi düşüyor ve satılmıyor” dedi.

Yeşilyurt ilçesinde kiraz sineğine karşı mücadele başladı. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz sineğine karşı çiftçileri uyararak, kiraz ağaçlarının mutlaka ilaçlanması gerektiğini ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kiraz sineğinin görülür görülmez kiraz ağaçlarının ilaçlanması gerektiğini belirten Solmaz, ilaçlamada gecikip, kiraz sineği larvalarını meyveye bıraktığında daha sonra yapılacak ilaçlamanın hiçbir etkisi olmayacağını söyledi.

“MEYVENİN KALİTESİ DÜŞÜYOR VE SATILMIYOR”

Kiraz sineğinin verim düşüklüğüne neden olduğuna dikkat çeken Solmaz, “Kiraz sineğine karşı ilaçlamanın hemen yapılması gerekiyor. Bundan dolayı kiraz yetiştiricilerinin bu konuda hassas davranmalarını önemle rica ediyorum. Çünkü kira sineği larvasını meyveye bıraktıktan sonra meyvenin kalitesi düşüyor ve satılmıyor. Çiftçilerimizin kiraz sineğine karşı nasıl mücadele edeceğini, bahçelerini, ağaçlarını nasıl ilaçlayacaklarını biz çiftçilerimize anlattık. İnşallah çiftçilerimiz ilaçlama sürecini takip ederler ve bir an önce bahçelerini ilaçlamaya başlarlarsa, hasatta verim düşüklüğü olmaz ve tüketiciler kaliteli bir dalbastı kirazı yerler” ifadelerini kullandı.

“KİRAZLARIN KURTLANMASINA NEDEN OLUYOR”

“Önceleri kiraz sineğine karşı belediyeler bizlere destek veriyorlardı” diyen Solmaz, “Bu destek kalktı. 3 yıldır çiftçilerimiz ilaçlamaları kendileri yapıyorlar. Bu ilaçlama yöntemi belediyelerin destekleriyle yapılan ilaçlamalar gibi olmuyor. Bu yöntemle bütün ağaçlar ilaçlanıyordu. Bu da Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle oluyordu. Bu destek kalkınca bazı ilaçlamalar eksik oluyor. Bu da kirazların kurtlanmasına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı da diğer üreticilerin ürünleri de zarar görüyor. Bu yüzden çiftçilerimiz bir ağaç da olsa mutlaka ilaçlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. İlaçlamanın şu anda başlaması gerekiyor. Bu ilaçlamalar çiftçiler için maliyetli. Bir tonluk bir ilaç 500 lira civarında. Tüm masraflarıyla birlikte 700-800 TL’yi buluyor. Kiraz sineğine karşı en az 2 defa ilaç atılması gerekiyor. Çiftçilerimiz mağdurlar. Yetkililerimizin kesinlikle çiftçilerimize destek verip, çiftçiliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.