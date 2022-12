Kiraz istifa etti

“YENİ BİR SÜRECE ADIM ATIYOR, YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ”

MEHMET KIROĞLAN

Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında gerçekleştirilen programda milletvekilliği aday adaylığını açıklayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. 11 yıllık İl başkanlığı sürecinde daima Malatyalıların sorunlarını dile getirdiklerini vurgulayan Kiraz, her zaman özgürlüklerin yanında, yasakların ise karşısında olduğunu belirtti.

Ankara’da CHP Genel Başkanı ile gerçekleştirilen bir toplantı nedeni ile programa katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, görüntülü bir mesaj göndererek, Enver Kiraz’a başarılar dileyip, yolunun açık olması temennisinde bulundu. Ayrıca il dışında bulunan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’da bir mesaj göndererek Enver Kiraz’a başarı dileklerinde bulundular.

“ATATÜRK’ÜN ÇİZDİĞİ YOL HER ZAMAN VAZGEÇİLMEZİMİZDİ”

Yoğun bir katılımın olduğu programda konuşan Kiraz, “Öncelikle salonlara sığmayarak bu sevgi selini oluşturduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çok büyük bir mutluluk ve heyecan duydum. Benim için bundan daha kıymetli bir şey yok. İl başkanlığı da, milletvekilliği de bundan kıymetli değil. Sizin sevginiz her şeyin üzerinde, iyi ki varsınız değerli dostlarım. Hemşerisi olmaktan her zaman büyük onur duyduğumuz Türkiye’nin askeri ve siyasi önderlerinden 2. Cumhurbaşkanımız ve 2. Genel Başkanımız İsmet Paşamızın yarın ölüm yıldönümü, İsmet Paşamızı bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. 24 yıl önce bu partinin gençlik kolları kapısından içeri gireli, devamında İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları MYK üyeliği, birkaç dönem İl Başkan Yardımcılığı, birkaç dönem Kurultay Delegeliği ve son 11 yılda aynı heyecan ile başlayıp sürdürdüğüm, büyük bir onurla ömrüm boyunca yüreğimde taşıyacağım Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevini gurur ve heyecan ile bugüne kadar sürdürdüm. Bütün gençliğimi, uzun verimli yıllarımı, Cumhuriyet Halk Partisine ve Malatya’nın sorunlarına verdim. Bir köylü çocuğu olarak dünyaya geldiğim ve büyüdüğüm bütün evlerde tıpkı partimde olduğu gibi Atatürk resmi ile Türk bayrağı yan yanaydı. Cumhuriyetin değerleri, Atatürk’ün çizdiği yol, bizim her zaman vazgeçilmezimizdi” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SİYASET YAPIYORUM”

Her zaman özgürlüklerin yanında, yasakların ise karşısında olduğunu söyleyen Enver Kiraz, “Üniversite yıllarımda başörtüsü, kılık kıyafet ve benzeri noktalarda hep özgürlüklerden yana tavır koydum, yasakların hep karşısında oldum. Her şartta, her durumda darbelerin karşısında, demokrasinin yanında olduk. 11 yıl önce ilk İl Başkanlığına başladığımda, kongre salonunda şunları ifade etmiştim, ‘Ben siyaseti bir şey olmak için yapmıyorum, bu ülke çok acılar yaşadı, bu ülkenin Başbakanı asıldı, bu ülkenin 3 fidanı asıldı, bu ülkenin Erdal Eren’i yaşamını yitirerek darağacına gönderildi, yine darbelerle muhtıralarla demokrasimiz yara aldı, binlerce kişi mağdur edildi. Sivas’ı da Başbağları da yaşadık. Toplumun tamamı nerdeyse farklı farklı tarihlerde, farklı farklı mağduriyetler yaşadı. Bu yüzden yaralarımızı sarmak, çocuklarımıza huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmak için siyaset yapıyorum’. Bugünde aynı noktadayım, çocuklarımızın geleceği için siyaset yapıyorum” şeklinde konuştu.

“SORUNLARI DA, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DE BİLİYORUZ”

Darbelerin ve terörün her zaman karşısında olduğunu belirten Kiraz, “İlimizde her yapılan birlik, beraberlik mitingine, teröre karşı lanet mitinglerini destek verdim ve her meydanda terör nereden gelirse gelsin lanetledim. 15 Temmuz’da, darbe girişiminde meydanlarda olduk. 15 Temmuz’un ardından kışkırtıcı eylemlerin karşısında durarak, sağduyunun hâkim kılınmasını sağladık ama sonrasında oluşan mağduriyetlere de tıpkı Ergenekon’da, Balyoz’da olduğu gibi sahip çıktık, mağdurların yanında olduk. Malatya’nın bütün sorunlarını dile getirdik ve çözümlerine katkı sunduk. Malatyalı dostlarımızın acılarını da sevinçlerini de paylaştık. Sorunları da, çözüm önerilerini de biliyoruz. 11 yıllık İl Başkanlığı dönemimde çok üzüntü duyduğum acı olaylarda yaşandı birçok kaybımız oldu, kaybettiğimiz tüm değerlerimizi bir kez daha rahmet ve sevgi ile anıyoruz” dedi.

Program CHP Malatya İlçe Başkanlarının, hizmetlerinden dolayı Enver Kiraz’a teşekkür etmeleri ve plaket takdim etmeleri ile sona erdi.