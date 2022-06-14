KİRAZ FESTİVALİNE ÜNLÜ YAĞACAK

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurt’lular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali Tanıtım Toplantısı Gündüzbey Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Festival’in tanıtım toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 4 gün sürecek festivale tüm Malatyalıları davet etti.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleymen Berktaş, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Bursa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Gafer Aker, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşlarının Temsilcileri, Cemiyet ve Dernek Başkanları ile basın mensupları katıldı.

4 gün sürecek Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli, Kıraç ve müzik grubu Manga’nın sahne alacağını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2 yıl önce yaptığımız konserler biraz daha dar çerçeveli olurdu. Böylelikle 2 yıldır yapamadığımızın festivalin burukluğunu da atmış olacağız” dedi.

27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ‘En İyi Kiraz Yarışması’nın aksatılmadan yapılmasının önemli olduğunu dile getirerek, “Bilindiği gibi etkinliğimiz 27 yıldır devam etmektedir. Pandemi nedeniyle festivalimize ara vermek zorunda kalmıştık. Sayın Başkanımızın çiftçilere verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü başkanımız en iyi kiraz yarışmasını aksatmadan yerine getirdi. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, “Bu yıl 27’ncisini düzenleyeceğimiz Kiraz Festivalimizde sanattan kültüre kültürden spora kadar birçok faaliyeti içinde barındırıyor. Bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Melekbaba Gençlik Merkezi’miz hepinizin bildiği gibi spor temalı bir yer, inşallah festivalimizin startını orada vereceğiz. Bu anlamda festivalimizin Yeşilyurt’umuza ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“AÇILIŞI MELEKBABA’DAKİ GENÇLİK MERKEZİ’NDE BAŞLATACAĞIZ”

Festivalin çiftçiler için hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, “Başkanımızın festivalde bizi de düşündüğü için kendilerine teşekkür ediyorum. 2 yıldır her konuda Yeşilyurt Belediyemiz bizlere her türlü maddi ve manevi destek verdiler. Ben de festivalimizin ilimize, tarımla uğraşan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya festivalin Yeşilyurt’un dört bir yanında yapılacağına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“27’ncisini gerçekleştireceğimiz Kültür Spor ve Kiraz Festivali’nin hayra ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bütün paydaşları da tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız göreve geldiği o günden bu yana Yeşilyurt’umuzun tamamına hizmet götürebilmek ve kalkındırabilmek anlamında farklı organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bu festivalimizi de yine bu konsepte sürdüreceğiz. Açılışı da Melekbaba’daki Gençlik Merkezi’nde başlatacağız. Orada çok güzel bir gençlik merkezimiz var. Yıllardır çevreyolunun altı denilip sanki bir hizmetten geri bırakılmış gibi görünen yerleri biz bu dönemde bu algıların ve imajın silinmesi adına oradan festivalimizin açılışını yapacağız.”

FESTİVALİN ONUR KONUĞU SAĞLIKÇILAR

Festival programıyla ilgili detayları paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise festivalin dört gün süreceğini belirterek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda birçok etkinliklerin yapılacağını söyledi. Festivalin onur konuğunun sağlıkçılar olduğunu vurgulayan Çınar, festivalle ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“27’ncisini düzenleyeceğimiz Kültür Spor ve Kiraz Festivali vesilesiyle buradayız. Sizleri Gündüzbey Sosyal Tesisleri’mizde ağırlıyoruz. Eminim ki birçoğunuz ilk defa geldiniz. Geçen hafta itibariyle faaliyetine başladı hem mekanımızın hayırlı olmasını diliyorum hem de önümüzdeki hafta 2 yıldır yapamadığımız ve özlemle beklediğimiz 27’ncisini gerçekleştireceğimiz Kültür Spor ve Kiraz Festivali Tanıtım Programı için ir aradayız. Malumunuz üzere çok zor günler geçirdik. Pandemi sürecinde sağlıkla alakalı sıkıntılı günler yaşadık. O nedenle bizde bu yıl 4 gün boyunca etkinliklerimizde sağlıkçılarımızın onur konuğu olarak görmek istedik.

Festivalimiz bu yıl diğer yıllardan biraz daha farklı olarak daha yaygın oldu. Malatya’da çevreyolu altı ve çevreyolu üstü tabiri çok sıklıkla kullanılan bir tabirdi. Bize festivalimizi Melekbaba Gençlik Merkezi’mizde başlattık. Burada aktif bin 300 sporcumuz bulunuyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençliğe ve kültüre büyük yatırımlar yaptık. 4 günü de dolu dolu etkinlikle geçirmeyi planlıyoruz. 23 Haziran Perşembe günü saat 18’de başlayacak olan Kültür Spor ve Kiraz etkinlikleri gençlik merkezimizdeki yaklaşık bin sporcumuzun çeşitli branşlardaki müsabakalarıyla ve turnuvalarıyla başlayacak. Etkinlik yapılan alanlarda hemen hemen her gün müzik dinletileri de olacak. Bu yıl 3 büyük sanatçımız Malatyapark AVM yanındaki toplanma alanında konser verecek. 2 yıl önce yaptığımız konserler biraz daha dar çerçeveli olurdu. Böylelikle 2 yıldır yapamadığımızın festivalin burukluğunu da atmış olacağız.

24 Haziran Cuma günü ise saat 18:00’de Doğa Cadde AVM önünden Malatya Park AVM Yanı Konser Alanına kadar kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirip açılış törenimizi yaptıktan sonra ünlü sanatçımız Mustafa Ceceli’nin sahne alacağı konser programına ev sahipliği yapacağız.

25 Haziran Cumartesi günü ise saat 16:00’da Çırmıhtı Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın olduğu Lezzet Caddemizde kültür, spor ve sanatsal etkinliklerimizin yanı sıra el sanatları sergisi ve yöresel yemek ikramlarımız olacak. İlçe Ziraat Odamız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘En İyi Kiraz ve En Bakımlı Kiraz Bahçesi Yarışması’nda dereceye giren üreticilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül törenimizden hemen sonra Muhtarlar Koromuzun sahne alacağı müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında ünlü sanatçımız Kıraç’ı sevenleriyle buluşturacağız.

26 Haziran Pazar günü ise saat 17:30’da Beylerderesi Şehir Parkımızda kültür, sanat, spor etkinliklerimizin ödül töreni ile müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da yine AVM Yanı Konser Alanında özellikle gençlerimizin büyük bir hayranlıkla takip ettikleri Manga Grubunu gençlerimizle olacak. Dört gün sürecek olan sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal bütün etkinliklerimize Malatyalı ve Yeşilyurtlu hemşehrilerimizi ve sağlık çalışanlarımızı davet ediyoruz.”

“MALATYA VE YEŞİLYURT’UN DAHA FAZLA GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kiraz Festivali sayesinde Malatya’nın ve Yeşilyurt’un dünyanın dört bir tarafında tanıtılmasında medyanın büyük önem taşıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hizmetlerimizin halka ulaşmasında her zaman köprü vaziyeti gören, bugün ki toplantımıza katılarak güzel önerilerini bizimle paylaşan çok değerli basın mensuplarımızın da yapacakları haber ve röportajlarla her zaman olduğu gibi yine Malatya ve Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini dünyanın dört bir tarafına servis ederek hizmetlerimize güzel bir katkı sunacaklarına yürekten inanıyorum. Bizler hep birlikte el ele verip gerek festivallerimizle gerekse de insan odaklı yatırımlarımızla Malatya ve Yeşilyurt’un daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan festivalimizin hayata geçme sürecinde desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimiz olmak üzere İlçe Ziraat Odamıza, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, kamu ve kurumlarımıza, muhtarlarımıza, kadın girişimcilerimize, üreticilerimize, konserlerimizde sahne alacak olan ünlü sanatçılarımıza, basın mensuplarımıza ve belediyemizdeki bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimiz şimdiden Malatya ve Yeşilyurt’a hâyırlı uğurlu olsun” diye konuştu.