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Anasayfa / Asayiş / Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kiraladığı müstakil evi imalathaneye çevirerek sahte alkol üreten şahsı yakalandı. Operasyonda 135 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri D.K.’nın müstakil bir ev kiralayarak sahte alkol ürettiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, 135 şişe sahte rakı, 35 litre etil alkol, 10 adet sökülmüş TAPDK bandrolü fe çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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