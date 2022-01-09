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Anasayfa / Asayiş / Kıraathanede kumara polis baskını

Kıraathanede kumara polis baskını

kıraathanede kumara polis baskını
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda yapılan denetimlerde 4 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi’nde faaliyet gösteren T. Y. (40) isimli şahsa ait kıraathanede, asayiş ekiplerince yapılan çalışmada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Masa üzerinde bulunan 3 bin 800 TL para ve kumar oynanan oyun kağıdı ve oyunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dört şahsa kumar oynamaktan idari işlem yapılarak işyeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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