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Kınıyoruz!

Bugün akşam saatlerinde Kernek Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir grup tarafından darp edilen gazeteci Burhan Karaduman’a MGTC Başkanı Aydın’dan destek geldi.

kınıyoruz!
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Kınıyoruz!

Bugün akşam saatlerinde Kernek Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir grup tarafından darp edilen gazeteci Burhan Karaduman’a MGTC Başkanı Aydın’dan destek geldi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın yayınladığı mesajla yapılan saldırıyı kınadı.
Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yaşını coşkuyla kutladığımız tören alanında işinin başında olan basın camiasının emektar isimlerinden gazeteci Burhan Karaduman kardeşimize bir grup tarafından yapılan saldırı tüm basın mensuplarına yapılmıştır.
Bu saldırıyı kınıyor, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak Burhan Karaduman kardeşimize, ailesine ve Malatya basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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