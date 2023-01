‘’Kimseden sadaka istemiyoruz, emeğimizin hakkını istiyoruz’’

‘’Çalışan İşçilerin gözü kulağıyız’’

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine ziyaret eden Emek Sağlık İş Sendikası Malatya İl Başkanı Çetin Tatar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, çalışan işçilerin sorunlarını da dile getirdi.

Emek Sağlık İş Sendikası Malatya İl Başkanı Çetin Tatar, ‘’Çalışan işçilerin gözü, kulağı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda her türlü yardıma hazırız. Hiçbir ücret almadan kendi davalarına bakacağız’’ dedi.

Emek Sağlık İş Sendikası tamamen çalışan işçilerden oluşan bir sendika. Sendika kurulduğundan beri Türkiye genelinde olumlu tepkiler alarak gündem yarattıklarını belirten Tatar, ‘çalışan İşçilerin haklarını savunmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan işçiler 2018’de kanun hükmünde kararnameyle 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçildi. Taşeron döneminden kadroya geçtiler. O zaman çıkan KHK’yla çıkan bir toplu iş sözleşmesi vardı. O dönemde her ne kadar kadroya geçtiyse de KYK süreci bitene kadar çalışan işçiler asgari ücretle çalışmaya mahkûm edildi. 2019 ve 2020 yılında KHK’nın süresi bittikten sonra çalışan kişiler Sağlık Bakanlığı’nda yetkili olan sendikaya üye oldular. Fakat gel gör ki sendika il başkanları, sendika yöneticileri, kendi imzaladıkları toplu iş sözleşmesinden dolayı çıkardıkları maddeleri uygulamadılar. Sağlık Bakanlığı veya illerdeki hastanelerimiz zarara uğratıldı. Bunun tek sebebi bunun tek suçlusu yetkili sendikadır. Çünkü kendi çıkartmış oldukları toplu iş sözleşmesini üyelerine uygulatmak zorundalar. Eğer bir eksik ödeme varsa bunu yetkili sendika olarak Sağlık İl Müdürlüğüne, hastane yönetimiyle, görüşmelidir’’ ifadelerini kaydetti.

İŞÇİ SENDİKASI MAĞDUR EDİLİYOR

Memur Sendikaları ile İşçi Sendikalarından kesilen aidatın adaletli olmadığından bahseden Tatar, ‘’Memur Sendikalarında maaş oranına göre aidat kesiliyor. Bir memurdan 56 lira azami 100 lira aidat kesiliyor. Fakat bu yüz lira kesilirken bu geriye dönük olarak dört ay sonra tekrar kendilerine ödeniyor. İşçi Sendikalarında şu anda yetkin olan sendika kendi tüzüğüne bir günlük brüt yevmiye üzerinden aidat alınır deniliyor. Bu da günümüz maliyeti 333 lira yapıyor. Peki üyeye verdiği ne? Hiçbir şey. Toplu iş sözleşmesinde doğan, herhangi bir artış var mı? Yok. Peki toplu iş sözleşmesinde çıkardığı maddeleri uygulatmakla ilgili herhangi bir etkisi var mı? Yok’’ dedi.

İŞÇİLERİN HAKLARINI DAİMA SAVUNACAĞIZ

Gönüllü olarak girdikleri bu yolda işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Tatar, ‘’Biz bağımsız olarak girdiğimiz bu yolda bunun önünü açmaya çalışıyoruz. Resmî tatil ücretleri var. İşçimiz 12 saat geliyor, resmî tatil yok, dini ve milli bayram tatilleri yok. İşçimiz 12 saat çalışıyor. Neymiş efendim, saat akşam yediden gece saat on ikiye kadar sen beş saat çalışıyorsun. On ikiden sonra tarih atıyor. Ben sana beş saat resmî tatil ücreti veririm deniyor. Yok böyle bir şey. O zaman bu adam ücret ödenmeyecekse saat on ikiden sonra çıkıp gitsin. Ücreti ödenecekse de çalışıyorsa da bunun on iki saat üzerinden ödenmesi gerekiyor’’ diyerek sözlerine ekledi.

MAHKEME YOLUYLA HAKLARINI ALINACAK

Çalışan işçilerin bu gibi sıkıntılarını düzelttiklerini ifaden eden Tatar, ‘’Mesela, yedi buçuk saat üzeri çalışmalar fazla mesaiye giriyor. Bunlar ödenmiyordu. Bunların da önüne geçtik. Bunlar da şu an ödenmeye başlandı. Seksen bir ilde bulunan tüm il başkanlarımız bu konuyla ilgili olarak kendi bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerinin sağlık kurumlarındaki yöneticilere mahkeme belgelerini gösterecekler. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Önceliğimiz bizim mahkemeye vermeden bunun bir uzlaşı şeklinde geriye dönük ödenmesidir. Fakat bu şekilde devam etmezse eğer işçilerimizin geriye dönük mahkeme yoluyla haklarını alacaklar’’ dedi.

KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ

Kendi haklarını almayan tüm çalışların daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Tatar, ‘’Bu konuda Malatya’da veya Malatya dışında herkese yardım edeceğiz. Hiçbir ücret almadan kendi davalarına bakacağız. Mağdur işçiler adına davalarını açıp bu konuyla ilgili geriye dönük alacaklarını alacağız. Kimseden biz sadaka istemiyoruz. Kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz’’ sözlerini noktaladı.