“Kimse sahiplenmezken takıma sahip çıktık”

Adil Gevrek’in 400 milyon TL zarara uğratmasının ardından Malatyalı siyasilerin kaderine terk ederek yalnız bıraktığı Yeni Malatyaspor’da enkaz devir alan Ahmet Yaman yönetimi, 80 günlük görev süreleri boyunca bugüne kadar 29 milyon 325 bin lira para harcadıklarını açıkladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, kulüpteki son gelişmelerle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda kulüpteki mali tablo ve yapılması planlanan projelerin son durumu ele alındı.

Toplantının açılışında Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, 80 gündür görevi devir aldıklarını aktararak yapılan harcamalarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Futbolculara ve personele yapılan ödemelerle ilgili bilgi paylaşan Günbay, “Futbolcuların hepsinin ödemeleri yapıldı. Harcamaları 3 kalemde topladık. Lig’de şu ana kadar 7 maç yaptık. Deplasman harcamaları, futbolcu ve personel maaşları, kulüp giderleri… 29 milyon 315 bin TL para harcadık. Bir kuruş borcumuz bulunmamaktadır” dedi.

“VALİ ŞAHİN VE GÜRKAN’IN DESTEĞİYLE…”

Günbay, 8 milyon 755 bin TL vadesi gelmemiş borçların olduğunu ifade ederek, “Deplasman giderleri 2 milyon 104 bin TL. Futbolcu gider toplamı 24 milyon 533 bin TL. Kulüp gider toplamları 2 milyon 677 bin TL. Vadesi gelmeyen toplam borç, 8 milyon 755 bin TL. Mustafa Eskihellaç’ı 14 milyona sattık, valilikten 940 bin TL para geldi. Ortalama 24-25 milyon TL para harcadık. Mustafa Eskihellaç için bir milyon 600 bin TL ödeme yaptık. Toplamda oyunculara ve elektrik borcuna 8 milyon 755 bin TL ödeme yaptık. Ödemediğimiz hiçbir şey yok. Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın destekleriyle buraya geldik” dedi.

Kulübün 318 milyon TL borçla ibra edildiğini hatırlatan Günbay, yapılan incelemeler sonrası güncel borcun 400 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyledi. Faruk Günbay, “İncelemelerden sonra bunu açıklayacağız. 2 aydır mali müşavir ve avukatlarımız incelemelerini yapıyor. Her gün borç artıyor. 750 bin lira peşinat, eski borç 800 bin lira idi. 350 bin lira borcumuz ve 2 aylık maaşı vardı onlarda ödendi. Hiçbir problem yok. Belediye başkanımız yardım edeceğini söyledi Otobüsümüzü aldı. İAŞE veriyorlar. Toplantı yaptık, belediye başkanımız desteğini esirgemeyeceğini söyledi” diye konuştu.

“MALATYA’NIN DA BİZE YARDIMCI OLMASI LAZIM”

Kulüp Başkanı Ahmet Yaman ise çalışmalarının ve ödemelerinin şu anda sıkıntısız gittiğini belirterek, yönetim olarak vaat etikleri paranın büyük bir kısmını kulüp kasasına koyduklarını söyledi. Yaman, “Bizim tükenmez bir paramız yok. Malatya’nın da bize yardımcı olması lazım. Valilik ve belediye kanadında yardımlar yapılıyor. Elimden gelen her şeyi yaparım ama tek başına yapılacak bir şey değil. Malatya standına 80 bin lira masraf yaptık gelirimiz 35-40 bin lira. Takımı kayyuma düşmekten kurtaran bir yönetim var. Basına daha kendimizi nasıl anlatacağız? Kimse sahiplenmezken takıma sahip çıktık” diye konuştu.

Yaman, CAS’daki dava dosyalarını müdahale edeceklerini ifade ederek, “Bu dönem değil, gelecek dönem transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Geçmiş dönem borçlarından dolayı, bizim dönemimizde borç yok. Tahtayı açsak da iki dönem cezalıyız” şeklinde konuştu.