“Kimse pazarlık masasına oturmuyor”

MUTLU SARIGÜL

Buğday Pazarı esnaflarıyla bir araya gelen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, bir kez daha Yeni Şire ve Buğday Pazarı’ndaki dükkân fiyatlarını gündeme taşıdı. Başkan Kiraz, Buğday Pazarı’ndaki dükkânların fiyatlarının dudak uçuklattığını belirterek, kimsenin pazarlık masasına oturmadığını söyledi.

Yeni Şire ve Buğday Pazarı dükkân fiyatları tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz günler Şire Pazarı’na giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticilerinin durağı bu kez Buğday Pazarı esnaflarıydı. Burada bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Buğday Pazarı’nın üretici ile esnafın, esnaf ile tüketicinin buluşma noktası olduğunu belirten Kiraz, şu anda Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nda önemli sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.

“ESNAFLAR CİDDİ BİR PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA”

Dükkan fiyatlarının dudak uçuklattığını belirten Başkan Kiraz, “Özellikle iş yerlerinin eskimesinden dolayı Şire ve Buğday pazarının taşınması gündemde. Şire Pazarı’nda kayısı üreticileri, kayısı esnafı, kayısı çiftçisi, kayısı tüccarı maalesef büyük bir mağduriyet yaşıyor. Buğday Pazarı’nın esnafları da çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Çünkü burada gerçekten çok kıymetli bir yerleri var. Bu yerleri boşaltacaklar ve Şehir Mezarlığı’nın hemen yanında verilen yere taşınmaları isteniyor. Buğday Pazarı’ndaki dükkân fiyatlarına baktığımızda fiyatlar gerçekten dudak uçuklatan, afaki fiyatlar. 2 milyondan 4 milyona kadar uzanan fiyatlar var. 3 milyona bir esnafın orada dükkan alma şansı yok. Bu şu demek, ‘Biz Buğday Pazarı’nı orda yapacağız, sizden daha zengin birkaç kişi gelecek orada buğday pazarında yer alacak, sizde gidip orda kiracı olacaksınız’ diyorlar. Çünkü orada dükkan alanlar Buğday Pazarı’nda esnaflık yapamazlar. Buğday Pazarı’ndaki esnaf da orada dükkân alamaz. Dolayısıyla Buğday Pazarı’ndaki esnafı, Yeni Buğday Pazarı’yla buluşturma şansımız yok, görünüyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSE PAZARLIK MASASINA OTURMUYOR”

“Bu fiyatlar gerçekten çok afaki, çok yüksek fiyatlar” diyen Başkan Kiraz, şunları dile getirdi:

“Malatya‘nın çok lüks yerleri var. O lüks yerlere baktığımızda bile bu fiyatların hiçbirisi yok ki, orada yer bedava, sadece konut fiyatı var. Dükkânın metrekare fiyatlarında maliyetlerini biliyoruz. 100 metrekarelik bir dükkanın maliyeti şu anda olsa olsa 300 bin lira olur. 100 bin lirada, 100 metrekarede çekme kat sayıyorlar. Buda hiç Malatya’da görülmemiş bir şey, hiçbir esnaf hiçbir müteahhit çekme katı satmaz. Bunlar 100 metre taban 100 metrede çekme katı ekliyorlar. 200 metre kare yapıyorlar. Aslında 300 bin liraya mal olacak bir dükkanı size 2-3 milyona satmaya çalışıyorlar. Yani 10 katı bir kar, bu da hiçbir yerde olmayacak, hiçbir yerde görülmemiş bir kârdır. Yani sadece bir rant uğruna hem Şire Pazarı esnafı hem Buğday Pazarı esnafı maalesef kara kara düşünüyor. Şimdi yapılması gereken şey şu: Buğday Pazarı’nda böyle bir ihtiyaç var mı, var. O zaman Buğday Pazarı esnafıyla, Borsa’yla oturursunuz, ‘Karşılıklı maliyetler nedir, Buğday Pazarı esnafı ne kadar ödeyebilir, kaç ayda bunu ödeyebilir?’ diye görüşürsünüz. Çünkü kimse burada bir pazarlık masasına oturmuyor. Gelip masaya otursunlar, bu pazarlığı yapsınlar.”