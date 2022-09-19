“Kimse maalesef işini rahat yapamıyor”

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’ın yardımcılığını yapan Fevzi Lahiç, Altay maçında kaçan 2 puanın ardından yaptığı açıklamada yine bahanelerin arkasına sığınırcasına açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Yaman yönetimini zor durumda bırakan açıklamalara yer veren Lahiç, “Kolay bir ortam içerisinde değiliz. Hepimiz stresliyiz. Kimse maalesef işini rahat yapamıyor. Sürekli bir baskı altındayız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Altay ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor’un yardımcı antrenörü Fevzi Lahiç yaptığı açıklamada, “Sezon başı kampı geçiremedik. O yüzden sürekli sakat veriyoruz. İki oyuncumuz transferin son günü aramıza katıldı. Bu zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kulübünde durumu malum. Sıkıntılarımız oldukça fazla. Ancak biz iyi bir takımımızın olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir şüphemiz yok. Bu takımın sadece biraz sabra ve desteğe ihtiyacı var. Geçen hafta bize çok ümit veren bir oyunu bu hafta sürdüremedik ancak en azından mağlupta olmadık. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

Kolay bir ortam içerisinde görev yapmadıklarını ifade eden Fevzi Lahiç, “Hepimiz stresliyiz. Kimse maalesef işini rahat yapamıyor. Sürekli bir baskı altındayız. Şimdi biliyorsunuz oynadığımız Rizespor maçında 2 kırmızı kart ve 2 penaltıda aslında futbolun doğası içerisinde olan şeyler ama geçen hafta Haqi Osman’ın yaptığı hepimizi üzdü. Her zaman bu telkinleri yapıyoruz. Ben bunu strese bağlıyorum. Bir galibiyet alındığı zaman inanıyorum ki her şey daha normal ve iyi olacak. Özellikle Rizespor maçındaki iki kırmızı kart itirazdan değil, sadece penaltı pozisyonları dolayısıyla Osman’ın kartı haricinde takım içerisinde disiplin anlamında bir sıkıntı yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ DOMİNO TAŞI GİBİ OYNUYORUZ”

Sezon başında kamp yapamadıklarını tekrar hatırlatan Lahiç, “Bu takım maalesef o boşluk döneminde yokluklar içerisinde ne beslenebildi ne kampa gidebildi ne de yeteri kadar antrenman yapabildi. Bir sürü oyuncu da sonradan katıldı. Zaman içerisinde sabırla aşılabilecek şeyler. Bununla ilgili geri dönüşler alıyoruz ama bir plan yapıyorsunuz, Haqi Osman son dakika kart gördü, Rahman Buğra antrenmanda arka adalesinden problem yaşadı. Sürekli birini bir yerden diğerini oradan alıyoruz, kafa yoruyoruz. Artık bizde şaşırıyoruz. Sürekli domino taşı gibi oynuyoruz. Bu biraz sabırla olacak. Takımın kapasitesine inanıyoruz, bu ligin altında kalkabileceğini de düşünüyoruz. Bu ligi bilen hocalar olarak takımımız kapasite olarak yeterli ama mevcut sebepler yüzünden bir süreçtir. O süreçte bitecek ve milli maç arası hepimize iyi gelecek” diye konuştu.