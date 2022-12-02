“KİMSE ‘DUR!’ DEMEDİ”

SİNEM HATUN DAVUT

Süt üretiminde yaşan problemleri dile getiren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, şu andaki en büyük problemlerden birisinin damızlık ineklerin kesime gitmesi olduğunu dile getirdi. İnekler kesime gittiği için mevcut işletmelerle, vatandaşların süt talebine cevap veremediklerini ifade eden Kurtoğlu, “Normalde damızlık hayvan kesimi yasak ama uygulamada bütün hayvanlarımız kesime gitti. Gebe hayvanlar kesildi. Kimse buna ‘dur!’ demedi. Bunu da bir katliam olarak değerlendiriyorum” dedi.

Malatya’da süt üretiminde yaşan sorunlarıyla ilgili değerlendirme yapan Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, önemli açıklamalar bulundu. Hem süt üretiminde hayata geçirecekleri süt tankları hem de süt üretiminin gelişmesi için neler yapılabileceğini anlatan Kurtoğlu, sözlerine bugüne kadar süt üretiminde istenilen verimi alamadıklarını ifade ederek başladı.

2023 yılının Malatya’da süt yılı olması temennisinde bulunan Kurtoğlu, bugüne kadar ciddi problemler yaşadıklarını söyledi.

“TANKLARI KURUP TESLİM EDECEĞİZ”

Süt üretimi yapanlar için süt tankları yapacaklarını ifade eden Kurtoğlu, “İnşallah Şahnahan’daki süt toplama merkezimiz önümüzdeki ay içinde faaliyete başlayacak. İlimizde süt ile ilgili sıkıntı çeken üreticilerimizin de talebi doğrultusunda süt sorunu yaşayan üreticilerimize süt tanklarını yerinde kurup teslim edeceğiz. Ürettikleri sütleri sabah ve akşam o tanklarda soğutarak o sütleri Malatya Süt Üreticileri Birliği vasıtasıyla pazarlamasını inşallah yapacağız” dedi.

“BİRÇOK İNEĞİMİZ KESİME GİDİYOR”

Damızlık ineklerin kesime gittiği için işletmelerin süt taleplerine yetişemediklerini belirten Kurtoğlu, “Burada üreticilerin emeklerine alın terlerine sahip çıkılması için bir arada, birlikte mücadele eden toplulukların başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de Malatyalı üreticilerimizi de bir olmaya birlik olmaya davet ediyoruz. Şu anda damızlık birçok ineğimiz kesime gidiyor. Bu nedenle de mevcut işletmelerle süt talebine yetişemiyoruz. Vatandaşın talebine cevap veremiyoruz. Bu durumda altyapısı olan mahallelerimiz olursa Ziraat Bankası aracılığıyla üyelerimize faizsiz inek dağıtımı da yapacağız. Ayrıca Bakanlığımız 18-40 yaş arasında süt üretimi ile ilgili sertifika alan vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından ve KOSGEB’ten faizsiz kredi alabilecekler. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde gençlerimize Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Böylelikle hazır bir altyapıyı da ilimize kazandırmak istiyoruz. İlk etapta Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde bu çalışmaya başlamayı planlıyoruz. Darende, Hekimhan ve diğer ilçelerimizden de talep gelirse onların da istedikleri yerlere süt tanklarını kuracağız inşallah” ifadelerine yer verdi.

“ÜRÜNÜMÜZÜ KAYIT ALTINA ALIP KALİTESİNİ BELİRLEMEK İSTİYORUZ”

Ulusal firmaların Malatya’daki süt potansiyelini görmesi gerektiğini kaydeden Kurtoğlu, şunları dile getirdi:

“Şu anda bizim ilk düşüncemiz üretilen çiğ süte pazar bulmak. Malatya’daki sütün yağ oranı, PH ve diğer değerlerini kayıt altına alıp ürünümüzün kalitesini belirlemek istiyoruz. Gerçekten Malatya süt konusunda yağ oranı yüksek olan bir ilimiz. Bu nedenle de ulusal firmaların mutlaka Malatya’ya gelip bu potansiyeli görmeleri gerekir. Bunun sonrasında da sütü istediğiniz değerden satabilirsiniz. Malatya’da süt işleyen firmalarımızın da hammadde ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız. Dolayısıyla Malatya’da bu sektördeki firmalarımız da bizim için çok değerli. Bu konuda ilimizde sadece üretici değil sanayicimiz de var. Biz onlara kaliteli süt temin edebilirsek onlar da kaliteli ürün üreterek piyasaya sunacaklardır. Üreticiler kazandıkça sanayicimiz da kazanacak. Tabi bu nedenle kesime giden büyükbaş hayvan sayımız da azalmış olacak. Normalde damızlık hayvan kesimi yasak ama uygulamada bütün hayvanlarımız kesime gitti. Gebe hayvanlar kesildi. Kimse buna ‘dur!’ demedi. Bunu da bir katliam olarak değerlendiriyorum.”

“BİR YOL HARİTASI BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR”

“Böyle giderse önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız gibi geliyor. Şu anda süt bulmakta insanlarımız zorlanıyor” diyen Kurtoğlu, “Türkiye genelinde süt üretimimiz düşmüş durumda. Bizim bazı bölgeler küçük olmasına rağmen hayvancılık yapmaya uygun. Ama il genelinde bir fizibilite çalışması yapılarak yem üretimi ve buna göre hayvan varlığının sayısının artırılması gerekiyor. Bir Yazıhan’da ciddi bir fizibilite yapılsa Malatya’nın bütün hayvanlarını doyurabilecek bir üretim sahasına sahibiz. Bunu yaparken bilinçli yapılması lazım. Bu konuda da ziraat odaları, üretici birlikleri de bir araya gelerek ortak bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Kaba yem ekenlerden ürün alma garantisi sözleşmesi yapılırsa yem sıkıntısı da ortadan kalkar. Hem çiftçilerin maliyeti düşecek hem de araziyi eken üretici kazanmış olacak. Konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek bu konunun ele alınması gerektiğini, bunun için de ellimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyorum” ifadesine yer verdi.

“ARTAN SÜTLERİ DE PEYNİR ÜRETİMİNDE KULLANABİLİRİZ”

Kurulacak süt tanklardan tüketicilerin doğrudan yararlanıp yararlanmayacağını da açıklayan Kurtoğlu, “Bizim toplayacağımız sütü yasal olarak tüketicilere verme imkânımız yok. Gıda Koteksi’ne göre ari işletmeler bunu yapabilir. Birliğimiz ileride ne yapabilir, sütü şoklayarak tüketicilere, üyelerine verebilir ama bunun için de bir proje gerekiyor. Bu projeyi yaparak eğer Eskişehir’de, Ankara’da olduğu gibi belediyelerimizi de bu işin içerisinde dâhil edebilirsek belli noktalarda bunu yapabiliriz. Ama biz Malatya’daki belediyelerin bu işin içerisine dâhil ederek sütü üreticiden direkt tüketiciye sunabiliriz. Artan sütleri de peynir üretiminde kullanabiliriz. İnşallah Malatya’nın peynir üretimiyle ilgili ciddi projelerimiz olacak. Ancak bu projenin içerisinde hem Büyükşehir Belediyemiz hem Yeşilyurt Belediyemizin hem de Battalgazi Belediyemizin olması gerekiyor. Çünkü belli noktalar belediyelerimizin sınırları içerisinde. Tüketicilerimizin daha ucuza süt tüketebilmeleri için belediyelerimizin de bu konuda ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Bu iş sadece Birliğin bu işi yapmasıyla olmaz. Çünkü üretilen gıdanın satılması imkânımız da yok. Çiğ sütü götürüp rastgele birilerine satıp, birilerini zehirlemenin bir anlamı yok. Bunların mutlaka kontrol altında olması gerekiyor ki, kaliteli süt tüketiciye ulaşabilsin. Bu da sosyal bir proje. Aslında belediyelerdeki Tarımsal Daire Başkanlıkların öneride bulunması gerekiyor. Süt Toplama Merkezleriyle ilgili Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte 3 yıl çalıp, yaptığımız proje tüm belediyelere sunuldu, hiçbir belediye bu işin içerisinde dâhil olmadı” sözlerine yer verdi.