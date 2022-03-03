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Kimliği belirsiz şahıslar demir mazgalı çaldı

kimliği belirsiz şahıslar demir mazgalı çaldı
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Adıyaman’da, kimliği belirsiz iki şahıs, yağmur suyu demir mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu demir mazgallarını gözüne kestiren iki şahıs, mazgalları alarak otomobillerine yükledi. Bir süre sonra şahısların demir mazgalları çalarak olay yerinden ayrıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri demir mazgalları çalan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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