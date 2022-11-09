Kiltepelilerin “Tomruk” isyanı!

Demirtaş: Burada adalet yok!

MEHMET KIROĞLAN

Mahallesine ağaç sanayi esnafları tarafından tomruk bırakıldığına isyan eden Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, defalarca şikâyet etmelerine rağmen tomrukların kaldırılmadığını dile getirdi. Bunda Yeşilyurt Zabıta Müdürlüğü’nü sorumlu tutan Demirtaş, “Zabıta Müdürlüğü bizi 5 yıldır oyaladı. Burada yaşanan olumsuzluklar Fahri Kayahan’da, Bostanbaşı’nda yaşanabilir mi? Zabıta Müdürlüğü burada gösterdiği umursamazlığını orada da gösterebilir mi? Burada adalet yoktur” dedi.

Kiltepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar Kiltepe Caddesi ile Çay Sokak arasında sanayi esnaflarının ağaç tomruklarını bıraktıklarına tepki gösterdiler. 5 yıldan bu yana aynı sorunun yaşandığı ifade edilirken, BUSABAH gazetesine konuşan ve ilgililere sert tepki gösteren Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş ise, tomrukların mahalle sakinleri ile esnafları mağdur ettiğini ileri sürdü.

“MAHALLEMİN ÖNÜNE KAPATILDI”

Şikâyet etmelerine rağmen tomrukların kaldırılmadığını belirten Demirtaş, “Kiltepe Mahallesi, Kiltepe Caddesi üzerinde bulunmaktayız. Kiltepe Caddesi ile Çay Sokak arasında yer alan kısmen şahsa, kısmen de kamuya ait olan bu araziler korunaksız, kuralsız, düzensiz olarak ağaç tomrukları istif edilerek, mahallemin önüne kapatıldı. Biz 5 yıldır Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne söylememize rağmen hiçbir işlem yapılmadı. ‘Bize encümene verdik, ceza yazdık’ diyerek bizi oyaladılar. Burada fuhuş, uyuşturucu, alkol gibi ahlak dışı şeyler yapılıyor. Burada bir iş yeri var ve bu iş yerinde 30 kadın çalışıyor. Artık kadınlar işe gitmek istemiyorlar” diye konuştu.

“MİLLETE HESAP VERMEK ZORUNDAYIM”

“Tomrukların arasında yaşanan her kötü şey, burada hem mahallelileri hem de iş yerlerini mağdur ediyor” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bu ağaçları ağaç sanayinin esnafları getirip yığıyorlar. Bu esnaflar kimden destek alıyorlar, biz bunu öğrenmek istiyoruz. Ben Kiltepe Mahallesi halkından yüzde 90 oranında oy aldım. Ben millete hesap vermek zorundayım. Hesap vermesi gereken kişiler de kendilerini hesaba çekip, bu ağaçları buradan kaldırsınlar. Biz bunu kendimiz, nefsimiz, şahsımız için değil, mahallemde yaşayanlar, burada ekmek parası kazananlar için istiyoruz. Zabıta Müdürlüğü bizi 5 yıldır oyaladı. Burada yaşanan olumsuzluklar Fahri Kayahan’da, Bostanbaşı’nda yaşanabilir mi? Zabıta Müdürlüğü burada gösterdiği umursamazlığını orada da gösterebilir mi? burada adalet yoktur. Kiltepe Caddesi ile Çay Sokak arasında adalet yoktur.”