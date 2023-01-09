KİLTEPE CAZİP HALE GELDİ

Kiltepe Mahallesi’nde yer alan Meslek Edindirme Kurs Merkezi kursiyerlerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Farklı alanlarda açtığımız kurslara ev sahipliği yapan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizin de bu bölgede olması Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal gelişimini daha ileriye bir seviyeye çıkmasına, bu bölgenin daha cazip hale gelmesini sağladı” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi’nde hizmete sunulan Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki çalışmaları yakından takip ediyor. Burada yapılan el emeği göz nuru eserleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir yandan geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını sağlayan diğer taraftan ürettikleri ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sunan kursiyerlerin gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

“BU TÜR FAALİYETLERİ SIK SIK YAPIYORUZ”

Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki eğitim faaliyetlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’un dört bir tarafında açtığımız Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki kurslara ve eğitimlere katılan mahalle sakinlerimizin hazırladıkları sergiler, etkinlikler ve kültürel faaliyetler, ilçemizin kültürel ve sanatsal vizyonun daha nitelikli hale gelmesini sağlıyor. İlçemizdeki 30 ayrı merkezimizde bu tür faaliyetleri sık sık yapıyoruz. Son yıllarda hayata geçen fiziksel ve sosyal yatırımlarla çehresi her geçen gün değişen Kiltepe Mahalle’miz ve çevre mahallelerden gelen mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımızın buradaki eğitimlere gösterdikleri ilgi ise bizi ayrıca sevindirmektedir. Kiltepe Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz bu merkezimizin ilk günüyle bugünü karşılaştırdığımız zaman buranın yoğun talep görmesi, mahalle sakinlerimizin bir arada olması, çocuklarımızın güzel ortamlarda eğitim alması ve bununla birlikte mahallelilik kültürünün güçlü tutulduğunu görmek ilçemizin planlı ve sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Burayla birlikte yine farklı alanlarda açtığımız kurslara ev sahipliği yapan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizin de bu bölgede olması Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal gelişimini daha ileriye bir seviyeye çıkmasına, bu bölgenin daha cazip hale gelmesini sağladı” diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Konuşmasında kültürel ve sanatsal hizmetlere çok fazla önem verdiklerinden bahseden Başkan Çınar, “Yeşilyurtlu hemşehrilerimizin eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve spora kadar her alanda farklı kurslara katılmalarını teşvik etmek, onların eğitim hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde bu yılı kültür ve sanat yılı olarak ilan ettik, her hafta farklı bir konu başlığı altında düzenleyeceğimiz panel, kongre, konferans, seminer ve şenliklerle hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu. (Bülten)