Kilonun düşmanı, Chia tohumu

ESVET TÜRKOĞLU

Son yıllarda aşırı kiloların düşmanı olarak keşfedilen Chia tohumunun kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Malatya’da da kilo vermek ve formunu korumak isteyen kadınların dikkatini kaçmayan Chia tohumu hakkında gazetemiz konuşan Aktar Muharrem Doğan, Malatyalı kadınların ve kilo vermek isteyenlerin Chia tohumundan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

MANGANEZ, FOSFOR VE KALSİYUM İHTİYACINI KARŞILAR

Bu mesleğe yeni başladığını ve bitkilerle haşır neşir olduğunu belirten Doğan, Chia tohumunun mineraller bakımdan çok zengin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu tohumun içeriğinde omega-3 yağı ve lifler bulunuyor. Bu tohumu yurtdışından getirtiyoruz. Ben bu tohum hakkında daha önceden bir araştırma yapmıştım, gerçekten de önemli faydaları olduğunu öğrendim. Bu tohum Malatyalılar tarafından bayağı ilgi görüyor. 28 gram Chia tohumunda 11 gram lif bulunuyor. Bu tohumun bulundurduğu lifler kolesterol seviyesini düşürme, tokluk kan glukoz ve insülini azaltma gibi faydaları da içinde barındırır. Triptofan adlı amino asit ki, genelde hindilerde bulunuyor, bu amino asit Chia tohumunda da var. Triptofan adlı amino asit doygunluk hissi verir ve rahat bir uyku uyumamızı sağlar. Dayanıklılık hissini artırır. Performansı artırır. Özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapacaklar için bu tohum bulunmaz bir nimettir. Bu tohum günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18’ini karşılar. Biliyorsunuz bu da diş ve kemik sağlığı için önemlidir. Chia tohumları, vücudun protein işlemesine ve hücre tamirine yardımcı olur. Vücudun manganez, fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gluten içermez.”

MEMNUN KALIYORLAR

Chia tohumunun su toplayan bir bitki olduğunu ve sıvı ile temas ettiğinde erimeyerek, jelimsi bir kıvam aldığını belirten Doğan, “Bu yüzden Chia tohumunu tüketirken bol su içilmeli ve yemeklerin kıvamını arttıracağı için ilave su eklemesi gerekir. Malatya’da gündemi takip edenler, sosyal medyayla haşır haşır neşir olanlar bu tohumu biliyorlar. Gelip bizden alıyorlar. Genellikle zayıflamak için uğraşan başta kadınlar olmak üzere, erkekler ve sporcular alıyor. Bu tohum suya katıldığında şişer ve jöle kıvamını alır. Bu da bağırsakta şiştiği için insanlara tokluk hissi verir. Biz bu tohumu düzenli kullananlar çok memnun kalıyorlar. Ve ayrıca devamlı gelip alıyorlar. Ara verilmeden bir tatlı kaşığı 3-4 ay kullanılmalı” diye konuştu.