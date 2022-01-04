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Kilis’te uyuşturucu operasyonu

kilis’te uyuşturucu operasyonu
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Kilis’te polis, uyuşturucu kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda uyutucu maddeler ile birlikte yakalanan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 141.10 gram esrar maddesi, 83,36 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu captagon hap, 0,27 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 25 adet fişek ve suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 14 bin 705 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 25 kişi hakkında işlem yapıldığı, M.V. tutuklanırken, M.M.Ö ve A.S. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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