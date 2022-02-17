DOLAR

13,5875$% -0.11

EURO

15,4626% -0.16

STERLİN

18,5378£% 0.21

GRAM ALTIN

829,46%1,36

ÇEYREK ALTIN

1.345,00%1,04

BİTCOİN

571824฿%-3.76326

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te uyuşturucu operasyonu

kilis’te uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kilis’te, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak düzenlediği operasyonda 84,28 gr metamfetamin, 135,12 gr esrar, 31 adet captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden M.F, M.H, S.K, M.Y ve İ.H.D. tutuklandı. Ü.Y ve A.M.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tacizden tutuklanan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Tiyekli, tahliye edildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.