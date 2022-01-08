DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

582077฿%0.46357

Akşam Vakti a 17:27
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kilis’te komşular arasında kavga: 2 yaralı

Kilis’te komşular arasında kavga: 2 yaralı

kilis’te komşular arasında kavga: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kilis’te aralarında husumet bulunan komşu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesinde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine komşular birbirine girdi. Bu esnada R.Y. av tüfeği ile N.S.’ye ateş ederek yaraladı. M.S. ise darp sonucu yaralandı. 2 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.C. polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kablo hırsızlarına jandarmadan darbe

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.