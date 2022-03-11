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Kilis’te 4 bin 425 kişiye madde bağımlılığının zararları anlatıldı

kilis’te 4 bin 425 kişiye madde bağımlılığının zararları anlatıldı
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Kilis’te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından En iyi narkotik polisi anne ve narkorehber projeleri kapsamında 4 bin 425 vatandaşa uyuşturucu maddelerin zararları konusunda seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından En iyi narkotik polisi anne ve narkorehber projeleri kapsamında uyuşturucu madde bağımlılığını ortadan kaldırmak ve toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla Kilis’te bulunan vatandaşlara, kamu kurum, kuruluşlarında görevli personellere yönelik uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu maddelerin tanımlanması, uyuşturucu madde kullanan şahıslarda görülen ruhsal ve fiziksel değişiklikler konularında 87 seminer verildi. 4 bin 425 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapılırken. 2 bin 800 adet broşür dağıtıldı.

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