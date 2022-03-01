DOLAR

13,9687$% 0.87

EURO

15,5932% -0.01

STERLİN

18,7038£% 0.29

GRAM ALTIN

863,54%1,54

ÇEYREK ALTIN

1.407,00%1,49

BİTCOİN

613695฿%7.91661

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kilis’te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te 134 düzensiz göçmen yakalandı

kilis’te 134 düzensiz göçmen yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kilis’te bir haftada Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 134 yabancı uyruklu kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göç ile mücadele kapsamında hudut hattı gerisinde 21-28 şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 7 organizatör ile illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye gelen 134 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca, Kilis’e diğer illerden izin almadan gelen 144 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.