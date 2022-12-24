KILINÇ’TAN ŞOK İDDİA

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’daki çiftçilerin elektrik borcu olmadığını dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, TEDAŞ’ın borcu olan çiftçilerin sayacını hemen kapattığını, bankların ise verilen destekten elektrik borcunu aldığını ileri sürdü. Kılınç, “Kendilerini Malatya’da övüyorlar. ‘Tahsilatta Türkiye’de birinciyiz, asayişte birinciyiz’ diyorlar. Bu Malatya insanlarının kültürünü, saygısını ve devletine olan bağlılığını gösteriyor. Bu başarıyı gidip bir de Urfa’da, Diyarbakır’da yapsınlar ki, ben onları takdir edeyim” iddiasında bulundu.

TBMM’de kabul edilen torba teklife göre, TEDAŞ’a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinmesi kararı, gözleri çiftçilerin sulama suyundan kaynaklanan elektrik borçlarına çevirdi. Geçmiş yıllarda borçları nedeniyle isyan eden çiftçilerin şimdilerde borcu olup olmadığı merak konusu olurken, borcu olan çiftçilerin bu uygulamadan yararlanıp yararlanmayacağı ise bilinmiyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, önemli açıklamada bulundu. Öte yandan Kılınç, Malatyalı çiftçilerin en önemli sorununu da açıkladı.

“KENDİLERİNİ MALATYA’DA ÖVÜYORLAR”

Malatya’daki çiftçilerin elektrik borcu olmadığını savunan Kılınç, “Malatya’daki hiçbir çiftçinin elektrik borcu yoktur. Bu Malatya çiftçisi için geçerli değil. Malatya çiftçisinin elektrik borcu yoktur, olsa da zaten 2’nci faturada TEDAŞ elektriği hemen kapatıyor. TEDAŞ’a Malatya üreticisinin borcu olmaz. Çünkü borçluların hemen sayacını kapatıyorlar, kalan borcu da mazot, gübre desteği bankaya yattığı zaman banka oradan kesiyor. Kendilerini Malatya’da övüyorlar. ‘Tahsilatta Türkiye’de birinciyiz, asayişte birinciyiz’ diyorlar. Bu Malatya insanlarının kültürünü, saygısını ve devletine olan bağlılığını gösteriyor. Bu başarıyı gidip bir de Urfa’da, Diyarbakır’da yapsınlar ki, ben onları takdir edeyim. Ama Malatya’da güzel insanlarımızın hasretlerini kimse kendi başarısı olarak mal etmesin” diye konuştu.

DESTEKLER ENFLASYONA BAĞLI

Enflasyon yükselmeye devam ederse çiftçilere verilen desteğin artırılmasının kaçınılmaz olacağını belirten Kılınç, “Bize verilen destekler geçen yılki enflasyona göre 121 lira olarak güncellendi. 2023 yılı destekleri ise yine enflasyona bağlı olacak. Mazot 25 TL’den tekrar düşmeye başladı. Eğer bu enflasyon devam ederse elbette ki çiftçiye verilen destekler çok cüzi ve yetersiz olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıklarken gerekirse ileride bir iyileştirme yapılabileceğini söyledi. Elbette ki enflasyon düşmezse bu şekilde devam ederse önümüzdeki sezonda çiftçilerimize de ayrı bir desteğin sağlanması kaçınılmaz olur” ifadesini kullandı.

“ÇİFTÇİNİN, FAKİRİN SIRTINDA GEÇİNEN PARA BABALARI VAR”

Çiftçilerin en önemli sorununu da dile getiren Kılınç, “En büyük sorunumuz girdi maliyetlerinin gittikçe yükselmesi. Türkiye’de ticaret ahlakı bozulan, şu anda mafyalaşmış bir ticaret var. Bu mafyalaşan ticaret istediği gibi, istediği zaman fiyatları 2 katına bile çıkartabiliyor. Biz bunu zirai ilaçlarda, gübrede, mazotta, çiftçilerin aldığı plastik kasada, her üründe yaşadık. Yani enflasyonun çok üstünde bir maliyet artışları söz konusu. Bugün ticaretçilerimiz tarladan bir liraya aldığı bir ürün, market raflarında 10 lira yazıyorsa bu sorgulanmalı ve bu ticaret ahlakının düzeltilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye’de helal kazançla yapılan bir ticaret yok. Mafyalaşmış bir ticaret çiftçinin, fakirin sırtında geçinen para babaları var. Bunun önüne geçilmesi lazım” iddialarına yer verdi.