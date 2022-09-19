Kılıçdaroğlu TMO’ya Malatya’dan seslendi

“Kayısı fiyatını belirleyin de Malatyalı da nefes alsın”

SİNEM HATUN DAVUT

Bir dizi temasta bulunmak için Malatya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne Malatya’dan çağrıda bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hala kayısı için taban fiyat belirlemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “TMO’ya buradan bir çağrı yapalım. Her şeye koşuyorsunuz kardeşim, bir de şu fiyatı belirleyin de Malatyalı da biraz nefes alsın” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce STK’larla bir araya geldi daha sonra CHP Malatya İl Teşkilatı Binası’nın açılışına katıldı. Çevre illerin milletvekillerinin de yer aldığı açılışta Kılıçdaroğlu, burada partililere bir konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, CHP İl Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın konuşmasından sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlik kolu üyelerinin tezahüratlarıyla kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kaderinin 7,5 milyon gencin belirleyeceğini söyledi.

“SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFİM OLACAK”

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin Bay Kemal’in görevi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, “İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. 7,5 milyon genç, umudum olan genç, Türkiye’nin umudu olan gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Bunu bilmenizi isterim. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmek de Bay Kemal’in görevi olacak. Bunu böyle bilin” dedi.

“MALATYA’NIN SADECE MALATYALILARA ÖZGÜ DE DEĞİL”

Malatya’nın sadece Malatyalıların değil, Türkiye’nin Malatya’sı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Ağbaba, Malatya’yı ve Malatyalıları sevdiğini söyledi. Sadece o sevgi Ağbaba’ya özgü değil. Sadece Malatyalılara özgü de değil. Asıl Türkiye Malatya’nın ne kadar önemli bir kent olduğunu, ne kadar önemli devlet adamları yetiştirdiğini gayet iyi biliyor. Malatya’nın kültürünü, Malatya’nın sevgisini, Malatya’nın kardeşliğini, Malatya’nın beceresini, çalışkanlığını hepimiz biliyoruz. Malatya’nın kayısı markası açısından, Malatya’nın sadece Türkiye değil, bir dünya markası olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Çalışkan, özverili insanlarını biliyoruz. Alın terinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Birinci, ikinci organize sanayilerinde iş yapan, yatırım yapan, sanayi kuran, binlerce kişiye istihdam yaratan değerli sanayicileri biliyoruz. Sadece Malatya’da yatırım yapmıyorlar, Türkiye’nin neresine giderseniz bir Malatyalı iş insanı ve o bölgeye yatırım yaptığını görürsünüz. Bu nedenle Malatya sadece Malatyalıların değil, Malatya bütün Türkiye’nin Malatya’sıdır. Öyle bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

“BENİM BU MİLLETE SÖZÜM VAR”

6 partiyi bir araya getirenin Türkiye’nin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ağbaba konuşurken 13. Cumhurbaşkanıyla ilgili bir vurgu yaptı. Herkesin çok iyi bilmesini isterim. 6 lider bir aradayız. 6 partinin genel başkanıyla bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye’nin sorunlarıdır. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım, Türkiye’nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir beka sorunumuz var. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Ve Türkiye bunu aşarken akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak, helalleşerek, kavga etmeden aşması gerekiyor. Bu ülkenin dokularına, bu ülkedeki insanların dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım. Dolayısıyla sorunları aşmak için kavga değil, kucaklaşmamız gerekiyor. Bir arada olmamız lazım. Bugüne kadar ayrıştırdılar. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var. İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstünde” diye konuştu.

“BENİM DERDİM BU”

“Vatandaşlar bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu?” diye soran Kılıçdaroğlu, “O insan bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde otururken güler yüzle oturuyor mu, işi var mı, kazanıyor mu, sofrası bereketli mi? Benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi ve bu derdi çözmek için 6 lider buradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunu da farkındayız. Ama demokrasi aşkımız aynıdır, insan sevgimiz aynıdır, bu ülkede adalet yok adaleti getireceğiz, bunun kararlığını vurguluyoruz. Bu ülkede birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken, fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda gezerken, yatlarıyla gezerken ÖTV’siz, KDV’siz mazot alırken siz çiftçiye ÖTV’li, KDV’li mazotu satamazsınız. Onlara ÖTV’siz, KDV’siz mazot vermek zorundasınız. Yani ucuz vermek zorundasınız, o üretiyor, o alın teri döküyor, onun kazanması lazım. Çiftçiyi, toprağa, araziye küstüremezsiniz, küstürürseniz 85 milyon insan aç kalır” dedi.

“BURASI KAYISI KONUSUNDA DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin üretimden koptuğunu ifade ederek, “Sevgili Malatyalılar şunu düşünün et dışarıdan geliyor, canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf dışarıdan geliyor, ayçiçeği, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor, peki ya içeridekiler, peki ya çiftçi, ya bu insan neden kazanmıyor, neden insanları küstürdük, neden Türkiye üretimden koptu? Bunların tamamını 6 lider olarak düşünüyoruz ve Türkiye’yi kavga etmeden, barış içinde, huzur içinde aydınlığa çıkaracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız, birlik olacağız, ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Bir avantajımız var, dışarıdan kayısı ithal etmiyoruz. Çünkü burası kayısı konusunda dünyaya meydan okuyor. Biz buğdayda da, fındıkta da, arpada da, yulafta da, canlı hayvanda da meydan okumalıyız. Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok, meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonominiz güçlüyse zaten kimse size bir şey diyemez. Ama ekonominiz zayıfsa dolar, euro dilenmek için, ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz. Biz milli Kurtuluş Savaşını vermiş bir gelenekten geliyoruz. Bizim milli Kurtuluş Savaşımız sıradan bir milli Kurtuluş Savaşı değildir. Bizim milli Kurtuluş Savaşımız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. O nedenle mazlum milletlere örnek olduk, ekonomi ve kalkınmada da bütün mazlum milletlere de örnek olmalıyız” söyleminde bulundu.

“KİM HAKSIZLIK YAPIYORSA KARŞISINDA DURACAĞIZ”

Adaleti mutlaka getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak, üniversitelerde bilgi üreterek büyümek zorundayız. Eğer biz bunları yapabilirsek ki yapacağız, yapma konusunda da kararlıyız, göreceksiniz Millet İttifakı’nda 6 ay içerisinde bu memlekete nefes aldıracağız, bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyorlar, gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Acaba ‘yurt dışında iş bulabilir miyiz?’ diye çalışıyorlar, çabalıyorlar neden? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, neden bu insanlar kendi ülkelerinde üretmesinler, neden bu insanlar kendi ülkelerinde alın teri döküp kazanmasınlar? Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim var, sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin yanında duracağım, işçisinin, emeklisinin, EYT’lisinin, taşeron işçisinin yanında duracağım. Çalışanların, KPSS sınavına girip haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin veya vermesin nerede adaletsizlik varsa onun karşısında duracağım. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim haksızlık yapıyorsa karşısında duracağız. Unutmayın adalet olmazsa olmaz, devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz, kâinatta adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, adaleti olamayan bir devletin yaşama ve büyüme şansı yoktur. O nedenle adaleti getireceğiz, mutlaka ama mutlaka getireceğiz” diye kaydetti.

TMO’ya da seslenen Kılıçdaroğlu, “Toprak Mahsulleri Ofisi hala taban fiyat belirlemedi. TMO’ya buradan bir çağrı yapalım. Her şeye koşuyorsunuz kardeşim, bir kayısı fiyatını belirleyin de Malatyalı da biraz nefes alsın” dedi.