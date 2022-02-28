DOLAR

13,8735$% 0.52

EURO

15,6700% -0.07

STERLİN

18,7193£% 0.34

GRAM ALTIN

846,99%1,00

ÇEYREK ALTIN

1.381,00%-4,04

BİTCOİN

568161฿%5.0748

İmsak Vakti a 05:33
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

kıbrıs gazisi korona virüse yenik düştü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Yavuz’un cenazesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz (71) yakalandığı korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Alaşehir’deki özel bir hastanede yaklaşık 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gazi Yavuz için Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Ömer Yavuz’un cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Necati Kara kıldırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in acı günü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.