KETEM hayat kurtarıyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi (KETEM)’in İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren bir birim olduğunu ifade eden Doktor Gülmüsemma Şaşmaz, “Malatya’da 2 KETEM birimi bulunmaktadır. Biz Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan KETEM birimiyiz, bir de Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan KETEM birimi bulunmakta. KETEM’de herhangi bir sağlık güvencesine gerek yok, yapılan tüm taramalar ücretsiz. Herkesi taramalarını yaptırmaya bekliyoruz dedi.

Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi (KETEM), erken teşhis hayat kurtarır prensibi ile yola çıkan ve meme kanseri, rahim ağzı ve bağırsak kanseri ile mücadele de erken teşhisin önemini anlatan ve vatandaşları hayata bağlayan bir tarama merkezi birimi. Malatya Yeşilyurt KETEM birimin de görevli Doktor Gülmüsemma Şaşmaz ve sorumlu hemşire Selvihan Ateş, KETEM hakkında BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundular.

Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi (KETEM) hakkında bilgi veren Doktor Gülmüsemma Şaşmaz, KETEM’in açılımından bahsederek, KETEM’in amacının erken dönemde kanseri teşhis etmek ve hasta vatandaşları tedaviye yönlendirmek olduğunu vurguladı.

“50 VE 70 YAŞ ARASI TÜM ERKEK VE KADINLARA GGK TESTİ YAPIYORUZ”

Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi’nde yapılan testler ve bu testlerin hangi yaş aralıklarında yer alan vatandaşlara yapıldığı hakkında açıklamalarda bulunan KETEM doktoru Gülmüsemma Şaşmaz, “KETEM’de Human Papilloma Virüs (HPV), mamografi çekimi ve GGK (Gaita’da Gizli Kan Testi) yapılmaktadır. HPV dediğimizi Human Papilloma Virüs, vücutta yıllar içinde kalıp rahim ağzı kanseri yapan bir virüstür. Bu HPV testini 30-65 yaş arası tüm kadınlara yapıyoruz. Ayrıca 40-69 yaş arası tüm kadınlara mamografi çekilmektedir. 50 ve 70 yaş arası tüm erkek ve kadınlara da gaitada gizli kan testi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Aile Hekimleri’nin kanser randevu sistemi ile hastalarına KETEM randevusu alabileceğini belirten Şaşmaz, vatandaşların bireysel olarak da kanser erken teşhis ve tarama birimini arayıp 0422 212 10 10 Dahili 5171 randevu alabileceklerini, HPV testi için randevuya gerek olmadan vatandaşların direkt merkezlere giderek HPV testlerini yaptırabileceklerini kaydetti.

“KETEM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN BİR BİRİM”

Malatya’da bulunan KETEM birimleri hakkında bilgi veren Doktor Gülmüsemma Şaşmaz, KETEM İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir birimdir. Biz İl Sağlık Müdürlüğüne bağlıyız ancak yerleşim birimimiz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk binası. Malatya’da 2 KETEM birimi bulunmaktadır. Biz Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan KETEM birimiyiz, bir de Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan KETEM birimi bulunmakta” ifadelerine yer verdi.

KETEM’de herhangi bir sağlık güvencesine gerek olmadığını belirten Doktor Şaşmaz, tüm yapılan taramaların ücretsiz olduğunu, HPV için 30-65 yaş, mamografi için 40-69 yaş ve GGK içinde 50 ve 70 yaş arası hastaların KETEM’de taramalarını ücretsiz bir şekilde yaptırabileceklerinin altını çizdi.

Malatya’da pandemiden önce yılda yaklaşık 10 bin ile 15 bin vatandaşın KETEM’e başvuruda bulunduğunu söyleyen Doktor Şaşmaz “Pandemi döneminde başvuran vatandaşların sayıları neredeyse yarı yarıya düşmüştü ama son zamanlarda başvurularımız tekrar yükselmeye başladı, 2022 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 6 ve 7 bin arasında başvurumuz var. Bunlardan yaklaşık olarak 4-5 bin arası kişiye mamografi çekildi ve bu vatandaşlarımızdan 200-300 arası hastayı ileri tetkik için genel cerrahiye yönlendirdik. Ayrıca yine 700-800 arası smear alındı, bunlardan da yaklaşık 100 kişiyi ileri tetkik için kadın doğuma yönlendirdik” dedi.

“KETEM OLARAK BÜTÜN HASTALARIMIZI ARAYIP GERİ DÖNÜŞ YAPIYORUZ”

KETEM’in hastaları sürekli takip halinde olduğunu söyleyen hemşire Selvihan Ateş, “Bizim hastalarımız geliyorlar, testlerini yaptırıyorlar ama birçok hastamız çok duyarsız. Mesela geri dönüp sonucunu almaya gelmiyor, ciddi sıkıntılı hastalarımız bile bazen es geçebiliyor. Biz onları geri dönüp arıyoruz, sonuçlarını sonlandırıyoruz, sonlandırdık sonra sıkıntılı olan bütün hastalara tekrar dönüş yapıyoruz. Biz gözden kaçmaması için tanısını geciktirmek istemiyoruz bununla ilgili de sürekli takipteyiz KETEM olarak bütün hastalarımızı arayıp geri dönüş yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Testleri yapılan bir hastanın sonucu çıktıktan sonra gerçekleşen süreç hakkında açıklamalarda bulunan Doktor Gülmüsemma Şaşmaz, “Örneğin mamografisini çektiğimiz bir hastanın sonucu çıkmış, bunun hastaneye sevk edilmesi gerekiyor, önce hastanın CD’sini bastırıyoruz, sonra genel cerrahiden randevu alıyoruz en son hastayı arayıp CD’niz bastırıldı, genel cerrahiden randevunuz alındı, diyoruz bunlar hep işlerin hızlanması açısından, hastaya bıraksak belki çok geç randevu alacak bu süreç uzayacak, bunu hızlandırmak adına elimizden geleni yapıyoruz, hastayı çağırıp sonucunu verip yönlendiriyoruz ve yönlendirdikten sonra da yaklaşık birkaç hafta sonra tekrar arıyoruz hasta gitmiş mi, gitmemiş mi diye teyit etmek adına eğer hasta gitmemişse ikna etmeye çalışıyoruz ‘Lütfen gidin bir sıkıntı varsa erkenden bulunsun, teşhis edilsin’ sonra sonucunu sorguluyoruz sonuç ne çıktıysa sistemimize not ediyoruz. Meme kanseri ise meme kanseri diye not ediyoruz veya MR istenebiliyor, takip öneriliyor, bunların hepsini sistemimizde kayıt altına alıyoruz. Aynı şey HPV testi içinde geçerli pozitif çıkan hastaları arayıp çağırıp, randevu alıyoruz bizim buradaki arkadaşlar direkt hastayı alıp kendileri kadın doğuma götürüyorlar” şeklinde konuştu.

Test süreleri hakkında da bilgi veren Doktor Şaşmaz, “Bir vatandaşımız HPV testi yaptırdı, sonucu negatif yani temiz çıktı, bunlar 5 yılda bir başvurma haklarına sahipler, yani sistemde istesek de kayıt açılamıyor ama eğer test pozitif çıktıysa pozitif çıkan hastaları yılda 1 kez kontrole çağırıyoruz, onlara tekrar 2. kez HPV testi yapıyoruz. HPV’nin bazı tipleri var bu tiplerinde artık 2. kerede yapamıyoruz onları bir üst merkeze 3. basamak hastaneye burada Turgut Özal Tıp Merkezine gönderiyoruz. Mamografi de sonuç negatif yani temiz çıkarsa 2 yılda bir yapıyoruz ama birinci derece yakınlarında meme kanseri olan veya daha öncesinde meme de şüpheli bir kitle olan hastaları yılda 1 çağırıp mamografi çektiriyoruz” dedi.

Erken teşhisin tedavi sürecinde büyük bir önem taşıdığını belirten Doktor Gülmüsemma Şaşmaz, erken teşhis ile hastalara erken dönemde kanser teşhisi koyup, bu kanserin vücuda yayılmasını önlediklerini ve erken dönemlerde bunların tedavisine başlayıp hastaları kanserden en erken dönemde kurtarmayı amaçladıklarını kaydetti.

“KETEM’LERİN BU TÜR HİZMETLERİ DE VAR”

KETEM’in birçok kurum ve kuruluşta çalışan kişilere bilgilendirici eğitimler verdiğini ifade eden eğitimlerden sorumlu hemşire Selvihan Ateş, “KETEM olarak emniyete, yurtlara, Kuran kurslarına giderek eğitim veriyoruz, pandemi öncesi bizim saha eğitimlerimizde oluyordu, köylere gidiyorduk. Köylerdeki Kuran kursları, camiler, okullar eğitim verdiğimiz birçok alan oluyordu. Pandemi bizi de vurdu, pandemi sonrası sadece kurum eğitimlerine başladık ama ilerleyen dönemlerde tekrardan köy eğitimlerine başlayacağız, biz daha çok periferi ulaşmak istiyoruz çünkü perifer biraz daha ulaşım olarak sıkıntılı, vatandaşlarımızın bize birebir ulaşabilmeleri sağlamak için bu süreci hızlandırmak istiyoruz, o bölgelerde kanser vakalarını yakalamak çok önemli. Bu yıl kurum eğitim talepleri çok olduğu için hep kurum eğitimleri yaptık. Bizim ilk baştaki eğitim amacımız erken teşhis, eğitimlerimizde yaptığımız taramalarla ilgili mamografi, meme kanseri, rahim ve bağırsak kanseri ile ilgili bilgiler veriliyor. Yine aynı şekilde kanserlerin yaş grupları anlatılıyor, belirtileri, bulguları, ne yapmaları gerektiği, nasıl yönlendirmemiz gerektiği hepsini anlatıyoruz. Bizim haftanın belirli günleri tarama günlerimiz oluyor, o günlerde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından araçlar ayarlanıyor, perifel’den insanlar toplu bir şekilde KETEM’e getiriliyor, taramaları yapılıp tekrar aynı şekilde geldiklere yere bırakılıyorlar. KETEM’lerin bu tür hizmetleri de var” diye konuştu.