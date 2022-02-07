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Anasayfa / Asayiş / Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun ihtiyacını karşılamak için ağaç kesen Mehmet Kalem’in (68) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Kalem’in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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