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Anasayfa / Gündem / KESTANE DE LÜKS OLDU

KESTANE DE LÜKS OLDU

KESTANE DE LÜKS OLDU
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KESTANE DE LÜKS OLDU

FİYATLARI CEP YAKIYOR

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Son dönemlerde her şeye gelen zamlardan kışın vazgeçilme meyvesi kestane de nasibini aldı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan kestane fiyatları ile cep yakıyor.

Büyüklüğüne göre fiyatı değişiklik gösteren kestaneler esnaflar da 65-85 TL arası iken marketlerde 120 TL’ye kadar çıkabiliyor. Geçen seneye oranla kestane fiyatlarının yarı yarıya arttığını ifade eden esnaf Murat Yılmaz, fiyatlardan dolayı satışlarının az olduğunu ve ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların geçen yıla oranlara taleplerinin de az olduğunu vurguladı.

Geçen yıl kilo ile satış yaptıklarını ifade eden esnaflar vatandaşların artık ya yarım kilo ya da paralarının yettiği kadar aldıklarını söylediler.

Kestane fiyatların çok pahalı olduğunu belirten vatandaşlar ise ekonomiden dolayı artık sadece temel gıdaları almaya güçlerinin yettiklerini belirterek kestanenin de artık bir lüks olduğunu dile getirdiler.

 

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