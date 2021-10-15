Keskin’den “Yerel gazetelere abone olun” Çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yerel gazetelerin yayın hayatlarını sürdürmesinde sıkıntı yaşayabilecekleri uygulamalardan uzak durulmasını isteyerek, “Yerel gazeteler; yerel medyamızın lokomotifidir. Yerel gazeteler ne kadar güçlü olursa, demokrasi yerelde o kadar güçlenir” dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da; “Yerel gazetelerimiz; şehirlerimizin gören gözü, işiten kulağı ve haksızlığa karşı yükselen gür sesidir. Şehrimizin ve esnafımızın sorunlarını ve taleplerini kamuoyuna ancak yerel medyamız aracılığı ile ulaştırabiliyoruz. Yerel gazeteler; yerel medyamızın lokomotifidir. Yerel gazeteler ne kadar güçlü olursa, demokrasi yerelde o kadar güçlenir. Son günlerde; yerel gazetelerin yaşaması için en büyük dayanağı olan resmi ilanlarının kesilmesi ve azaltılması hususu kamuoyuna yansımıştır. Bu girişim asla iyi niyetli bir gelişme değildir. Birincisi; halkın haber alma özgürlüğü olan yerel gazetelere büyük bir darbedir, ikincisi gazetelerde yayınlanmayan ilanların şeffaflığına, doğruluğuna, inandırıcılığa gölge düşürecektir. Yazılı basında yayınlanmayan her ilan, her duyuru şeffaf olmayacaktır, kamu yönetimine gölge düşürecektir. Demokrasiyle özdeşleşen yerel gazetelerin yaşaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katkı ve destek vermesini bekliyoruz.” dedi.

Keskin, “Bütün esnaf ve sanatkar camiamızı; Malatya’mızda yayınlanmakta olan yerel gazetelerimize abone olmaya ve gücü olanları reklam vermeye davet ediyorum.” çağrısında bulundu.