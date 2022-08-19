Keskin’den sanayi sitesi esnafına ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Sanayi Sitesinde esnaflar ziyaret ederek, burada sorun ve talepler konusunda istişarede bulundu.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, kereste ve ağaç sanatkârları esnaflarının her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu aşure etkinliğine katıldı. Etkinliğe Keskin ile birlikte CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ile esnaflar katıldı. Okunan duanın ardından Ağbaba, Çınar ve Keskin ile oda başkanları esnaflara aşure ikramında bulundu.

ESNAFLAR TALEPLERİNİ BELİRTTİ

Keskin, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Esnaf camiası olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız, hem Malatya’mıza, hem ülkemize hizmet edeceğiz” dedi. MESOB Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek birlikte esnafları işyerlerinde ziyaret ettiler. Ziyaretlerde esnaflar Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili taleplerini dile getirerek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ilettiler.

“KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Keskin, esnafların Asayiş ile ilgili talepleri üzerine Yeşilyurt Emniyet Müdürü ve Sanayi Polis Karakolu amirleri ile esnaflarında olduğu ortamda istişarede bazı sorun ve talepler masaya yatırıldı. Keskin, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren nezdinde bütün emniyet çalışanlarına teşekkür ederek, “Karşılıklı iş birliği ile sorunları çözeceğiz” dedi. Keskin, “Esnaflarımızın yerel ve genel sorun ve taleplerinin her zaman takipçisiyiz. Esnafımızın sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri noktasında görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. 7’den 70’e tüm esnafımızı birinci ağızdan dinliyor, ortak akla ses oluyoruz.” ifadelerini kaydetti. (Bülten)