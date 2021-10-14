Keskin’den ‘Keskin’ fuar tepkisi

MUTLU SARIGÜL

Malatya’ya fuar adı altında dışarıdan ürün getirilmesine tepki gösteren MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da akla gelebilecek tüm lezzetlerin bulunduğuna dikkat çekti. Malatya esnafının zor durumda olduğuna dikkat çeken Keskin, “Kim bunu getiriyorsa, ‘bunu neden getiriyor, bunun kazancı nedir, bunun Malatya’ya ne faydası var’ bunu çıkıp anlatsın” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, her yıl Malatya’ya açılan ulusal lezzetler fuarlarıyla alakalı yaptığı açıklamasını yineleyerek, tepkisini bir kez daha dile getirdi. Fuarlarda satılan ürünlerden tutun da, esnafların fuarlardan kaynaklanan mağduriyetini anlatan Başkan Keskin, BUSABAH gazetesine konuştu.

Malatya’nın dünyanın en güzel gıdalarına sahip bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Keskin, örnek olarak Pütürge’nin tereyağı ve çökeleğine dikkat çekti.

“13 İLÇENİN AYRI TAT VE GÜZELLİKLERİ VAR”

Malatya’daki 13 ilçenin lezzetine dikkat çeken Başkan Keskin, “Gelin bizler dışardan getirdiğimiz yöresel tatlar fuarını bırakalım. 13 ilçenin ayrı tat ve güzellikleri var. Biz ilçelerimizin ürünlerini tanıtalım. Trabzon’un peyniri, yağı yok, buraya getirip yağ ve peynir satıyorlar. Birde bunlar bir sektör. Bunlar ürünleri soğuk depolara koyup, bu ürünleri ilden ile dolaştıran insanlar. Bunların temizliği de yok. İlçelerimizi gıda üzerinden yarıştıralım. Damak zevki olan Malatyalılara ilçelerimizin yemeklerini tanıtalım. Bunu bir konsept halinde yemekte dereceye giren ilçelerimizi belirleyip, kazananları ödüllendirelim. Daha sonra bu konsepti daha da büyüterek, ulusal hale getirelim. Yemek kültürümüz tartışılamaz. Şimdi eski yemeklerimizi bıraktık, kebabın arkasına düştük ve yöresel yemekler diyerek başka yerlerin yemeklerini getirip Malatya’ya empoze ettik. Bizim evlerimizin hepsi bir gurme yatağıdır. Annelerimiz, bacılarımız yemeğin en güzelini yaparlar. Bunun tanıtılması lazım. Bunun için öncelikle kendi ilçelerimizin tadını, yemeklerini bir yaraştıralım. Ondan sonra festivalleri yapalım” ifadelerini kullandı.

“LÜTFEN BUNLARA ALDANMAYIN”

Fuar adı altında dışarıdan gelen ürünlerin depo ürünler olduğunu ileri süren Başkan Keskin, “Fuarların Malatya’nın merkezinde açılması hiçbir zaman mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz. Ama merkezin dışında da açılmasına karşıyım. Belediyenin yanında, eski belediyenin önünde, Abdullah Gül Parkı’nda, Horata’nın önünde asla fuarcılık yapılmayacak. Orduzu Pınarbaşı’nda yapmışsınız karışmayız ama ben ona da karşıyım. Yapmayın. Bizim yağımız, çökeleğimiz, peynirimiz, üzümümüz, her şeyimiz var ve bunlar bize yetiyor. İlçelerimizin öne çıkan lezzetlerini getirip tanıtalım. Bizim neyimiz eksik ki, biz yörelerin ürünlerini dışardan getirelim?” diye konuştu.

“ESNAFIN OLDUĞU YERDE FUAR YAPMAYACAKSINIZ”

Malatya’da akla gelebilecek tüm lezzetlerin bulunduğunu söyleyen Başkan Keskin, “Bu festivaller eskiden merkezde yapılıyordu. Ben bunu Selahattin Başkana söyledikten sonra, Selahattin Başkan bunu yasakladı. Hatta küçük bir fuar, Horata’nın oraya gelmişti, ben hemen müdahale ettim. ‘Burası artık bir bölge. Burada yapmayacaksınız’ dedim. Ama mutlaka yapılacaksa fuar alanı var, orada yapılsın. Esnafın olduğu yerde fuar yapmayacaksınız. Malatya’nın 13 ilçesini bir araya getirelim, hiçbir yabancı olmadan, belediyenin önünde bir fuar yapalım. Bu fuarın açılışına bütün esnaflarımızı davet edelim ve bu fuarın açılışına hepimiz gidelim. Kayısımızdan tutun da Malatya’da üretilen tüm ürünleri o fuarda tanıtalım. Her şeyimiz var. Malatya’nın neyi yok, biz neden ürünleri dışardan getirelim” söylemlerini kullandı.

“ESNAFIMIZ YEMEDİĞİNİ BAŞKASINA SATMAZ”

“Yapılacak fuardaki ürünler bugünkü fiyatlara göre ucuz olur” diyen Başkan Keskin, şunları kaydetti:

“Şimdi tam zamanı. Dışarıdan gelenler gıdaları ucuz mu satacak? Ben dışarıdan gelen ürünler için açık söylüyorum, onlar depo malları. Bütün illeri gezip, en son buraya gelen ürünler. Veya ilk önce buraya gelip, daha sonra başka illere gidecek olan ürünler. Bunlar bir sektör. Masaları, sandalyeleri, çadırı, her şeyleri var. Bu ürünlerin hepsinde de katkı maddesi var. Bugün Malatya’nın dudu ve dut pekmezi hiçbir yerde yok. Kayısı çekirdeğimizden 40 çeşit ürün ortaya çıkıyor. Kayısıdan çok sayıda ürünümüz mevcut. Biz bunları ortaya çıkaralım. Satamazsak da tanıtırız. Bu ürünlerin hepsi Malatya’da varken, dışardan ürün getirmek doğru değil. Bizim esnafı neden küçümsüyorsunuz ki? Bizim esnafların sattığı peynir, çökeleğe bakın pırıl pırıl. Ayrıca esnaflarımız birisine yanlış yapmaz. Ama fuardaki kişi sana ürün verecek, sonra çekip gidecek. Nasıl olsa alışveriş yaptığı adamı bir daha görmeyecek. Bizim esnafımız kendisinin yemediğini bir başkasına satmaz, çünkü yüz yüze. Ben daima bu nedenle Malatya esnafından alışveriş yapın derim. Çünkü bu para tekrar Malatya’da kalacak.”

“MALATYA ESNAFI ZATEN PERİŞAN”

Malatya halkına da seslenen Başkan Keskin, “Siftah yapamadan, siftahsız eve giden, vergisini, kirasını, borcunu, Bağ-Kur’unu ödeyemeyen Malatya esnafının karşısına geçip de, depoda kalan malları Malatya’ya hangi aklın getirdiğine akıl erdiremiyoruz. Bunu kim getirdiyse bunu düşünmesi gerekiyor. Malatya esnafı zaten perişan. Perişan olan esnafa rekabet olacak ürünleri getirip burada pazarlaması Malatya için, Malatya esnafı için, Malatya halkı için gerçekten düşündürücü. Bunu yapan insanların bir kere değil, yüz defa düşünmesi lazım. Vatandaşlarımız oralara gitmesin, bayat ürünleri almasın. Kendi esnaflarından alışveriş yapsınlar. Herkes aklıselim davransın. Kim bunu getiriyorsa, ‘bunu neden getiriyor, bunun kazancı nedir, bunun Malatya’ya ne faydası var’ bunu çıkıp anlatsın” ifadelerine yer verdi.