Keskin’den FETÖ çıkışı

“FETÖ gibi artık devleti ve siyaseti tehdit eder bir noktaya geldi”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Yıllarca zincir marketlerin esnaf ve sanatkar için dolayısıyla ekonomi için tehdit olduğunu söylüyorduk, yanılmışız. Çünkü zincir marketler aynen FETÖ gibi artık devleti ve siyaseti tehdit eder bir noktaya gelmiştir” dedi.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin son günlerde devleti, hükümeti, siyaseti, sivil toplum kuruluşlarını, medya kuruluşlarını, gazetecileri açık bir şekilde tehdit etmesi konusunda görüşlerini dile getirdi.

“MARKET YASASI ÇIKMADI”

Şevket Keskin, “Son 20 yılda birlik başkanı olarak defalarca, onlarca kez tüm hükümetler döneminde verdiğimiz ve arz ettiğimiz talep dosyalarımızda öncelikli çözülmesini istediğimiz konulardan birisi Türkiye’deki Market Uygulamasıdır. Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde virüs gibi yayılan marketlerin hem toplumun bel kemiği olan esnaf ve sanatkar için, hem de ekonomi için tehdit olduğunu ifade ettik, dile getirdik. Ne yazık ki, market yasası çıkmadı, çıkartılmadı. Maalesef çekirge sürüsü gibi memleketin her köşesine, köylere kadar giren, istihdama bir katkısı olmayan, sadece yerel sermayeyi alıp götüren zincir marketler elde ettikleri ekonomik güçle bugün aynen FETÖ gibi, onların kırıntıları gibi hükümeti, devleti, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, medya kuruluşlarını, gazetecileri açık bir dille tehdit etmeye başladılar. Biz böyle bir tablonun oluşacağını 20 yıldır söylüyoruz. Zaman geçmiş değildir, yarını yoktur, hemen bugün Market Yasası çıkartılmalıdır. Emperyalizmin Türkiye’nin her yerine yayılmış olan zincirleri tek tek kırılmalıdır. Çünkü kontrolden ve denetimden çıkmış olan zincir marketler bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Esnaf ve sanatkar olarak yıllardır haksız rekabetle karşı karşıya bırakılmamıza rağmen, devletimize, hükümetimize hiç bir zaman küsmedik. Ama Cumhur İttifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin marketlerle ilgili ifadelerini zincir marketler tarafından tehdit varı bir şekilde cevap buluyorsa durum çok vahimdir, vahim ötesidir. Bu konuda hükümetimizin atacağı tüm adımları sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

“TÜM KURUMLARI GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Malatya Valiliğine, büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrıda bulunan Keskin, “Resmi kurumlar maalesef tüccar siyasetçilerin depolarına girmiyor, zincir marketlerin kapısından geçmiyor, gereken yasal denetimleri yapmıyorlar. Dükkanının önüne kasa koyan esnafın üzerine giden belediyeler, kaldırımlara merdiven koyan, otopark alanlarını, caddeleri işgal eden zincir marketlere ses çıkartmıyorlar. Tüm kurumları görevlerini yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kaydetti. (Bülten)