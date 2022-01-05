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Keskin’den esnafa anlamlı ziyaret

keskin’den esnafa anlamlı ziyaret
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Keskin’den esnafa anlamlı ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberindeki Bakkallar Odası Yönetimi, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucunda bakkal dükkanı zarar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta bulunan bakkal dükkanı geçtiğimiz Cumartesi günü gece çıkan yangında zarar görmüştü. İşyeri ziyaret ederek bilgi alan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Bakkallar Odası Başkanı Aziz Hamamcı, Oda Başkan Yardımcısı esnaf Nusret Erkuş’a geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Burada konuşan Başkan Keskin, “Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim kimseye böyle bir hadise yaşatmasın. Esnaf kuruluşları olarak esnaf kardeşimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda süreci takip edeceğiz” dedi. (Bülten)

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