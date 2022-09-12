Keskin: Sorunların Çözümü Ahilik Kültüründe

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Türkiye’nin sorunlarına çözüm anahtarı kendi medeniyetindedir. Çare kendi medeniyetimize sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Türkiye’nin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda yaşamış olduğu sorunların çözümü Ahilik Kültüründedir. Milli ve yerli üretimin sistemi Ahiliktir.” dedi.

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle Malatya’da ilk tören 13 Eylül Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ve saygı duruşu ile yapılacak.

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle ikinci tören; Eskimalatya’da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda saat 10.30’da başlayacak. Törende protokol konuşmalarının ardından Şed Kuşatma gösterimi gerçekleştirilecek. Tören konferans, “İlin Ahisi Ödülü”, “İlin Kalfası Ödülü” ile “İlin Çırağı Ödülü”nün verilmesi ve ardından Ahilik Pilavı ikramı ile sona erecek.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin’in yayınladığı Ahilik Haftası mesajı şu şekilde: “Ahilik; sahip olduğu ilkeleri insani ahlak değerleriyle oluşturulmuş sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel fonksiyonları bulunan esnaf teşkilatlanmasıdır. Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan Ahilik kurumu daima toplum yararını gözeten sivil toplum hareketidir. Ahilik; Türk-İslam Medeniyetinin en önemli yansımasıdır. Ahilik, kula kul olmadan çalışmayı, helal rızk kazanmayı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi isteyen bir sistemdir. Ahilik kültürünün özünde eline, diline ve beline sahip olma vardır. Ahilik sadece ekonomik ve mesleki değil, aynı zamanda sosyal hizmet yapılanmasıdır. Ahilik, ahlak, eğitim-bilim, organizasyon, kalite-standardı, üretici-tüketici ilişkisi, denetim gibi konularda toplumsal yapıyı düzenleyen sistemdir. Sosyal hizmetteki ayrım yapmadan herkese eşit yaklaşım prensibi Anadolu’da yüzyıllar önce Anadolu’da hayata geçirilmiştir. Günümüz sosyal güvenlik sitemine karşılık gelebilecek yardım sandıkları, esnaf sandığı gibi yardımlaşma araçları yüzyıllar öncesinde Anadolu’da yaşatılmıştır. Toplam Kalite Yönetimi, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme ve iyileştirme, kalite standartları ve eğitim gibi ilkeler Ahilik Teşkilatı tarafından yüzyıllar öncesinde uygulamaya konulmuştur. Hayat boyu eğitim için günümüzde devletimiz kampanyalar düzenliyor. Oysa çıraklıktan, kalfalığa, kalfalıktan ustalığa giden hayat boyu eğitim süreçleri, yüzyıllar öncesinde Anadolu’da Ahiler tarafından bir sistem içerisinde hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin sorunlarına çözüm anahtarı kendi medeniyetindedir. Çare kendi medeniyetimize sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Türkiye’nin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda yaşamış olduğu sorunların çözümü Ahilik Kültüründedir. Milli ve yerli üretimin sistemi Ahiliktir. Bugün kadınların ekonomik hayatta olması için destekler veriliyor, kadınların korunması için özel kanunlar çıkartılıyor. Oysa Ahilik “Bacıyan-ı Rum” teşkilatlanması ile dünyanın ilk kadın Teşkilatını Anadolu’da kurmuştur. Ahilik; Türk-İslam medeniyetidir. Ahilik; iyi insan ve iyi sanatkâr olmaktır. Ahilik; hoş görüdür, barış içinde yaşamaktır. Ahilik; sosyal ve toplumsal dayanışmadır. Ahilik; kalite demektir. Ahilik: Yerli ve milli üretim yapmaktır. Ahilik; vatana ve millete, ezana, bayrağa sahip çıkmaktır. Ahilik; dünyanın en iyi ekonomik yapılanma modelidir. Ahilik; dünyanın en iyi mesleki eğitim kurumudur. Ahilik; dünyanın en iyi sosyal dayanışma kurumudur. Ahilik; Türkiye’de ve dünyada yaşanan sorunların çözüm anahtarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Ahilik geleneğimizi yaşatan ve her şartta toplumsal barışımıza katkıda bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. “ (Bülten)